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بنك القاهرة: تأمين بيانات العملاء مسؤولية مشتركة بين البنك والعميل

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بنك القاهرة: تأمين بيانات العملاء مسؤولية مشتركة بين البنك والعميل بنك القاهرة: تأمين بيانات العملاء مسؤولية مشتركة بين البنك والعميل

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قال مدحت على، مدير إدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات ببنك القاهرة، إن تأمين بيانات العملاء مسؤولية مشتركة ما بين البنك والعميل، خاصة أن عدم وعي العميل بأهمية البيانات قد يؤدي إلى تعرضه للنصب أو الاحتيال.

وتابع «علي»، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج «بنوك واستثمار»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن هناك بيانات لا يجب أن يشاركها العميل مع أي شخص مثل كلمة المرور التي تُرسل للعميل في رسالة، للقيام بالعمليات المصرفية عبر الإنترنت، كما أن هناك ضرورة للحفاظ على سرية الأرقام المتواجدة في ظهر الكارت الائتماني.

ولفت إلى أن العميل يجب أن يحافظ على الكارت الائتماني الخاص به، ولا يصح إعطائه لأي شخص لسحب له الأموال من ماكينة الصراف الآلي، وإذا كان صاحب الكارت رجل مسن، فمن الممكن الاستعانة باي موظف في البنك، لأن الاستعانة بأي شخص للحصول على الأموال من الممكن أن يقوم بتبديل الكارت، أو الحصول على بيانات العميل.

المصرى اليوم

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