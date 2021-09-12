أخبار عاجلة

"تكافل".. توزيع 33 ألف حقيبة مدرسية على الطلاب والطالبات في الرياض -
اتفاقية تعاون تجمع النيابة العامة وهيئة الملكية الفكرية -
جامعة الملك فيصل تحصل على براءة اختراع لإنتاج الوقود الحيوي من التمور -
"طائرة الأكسجين" تتفاعل بتقدير الرئاسة التونسية.. و"مرابط": شعبنا لن ينسى وقفة الملك سلمان -
أسر ٢٩١٥ شهيد ومصاب مدنى بشمال سيناء يستلمون هدية الرئيس من تعويضات مالية -
محافظ كفر الشيخ يتفقد الدفعة الثانية من سيارات نقل القمامة -
«افريقية الشيوخ» تؤكد على اهمية نقل الازهر لتجربة بيت العائلة المصرىالى دول افريقيا -
الحكم على 3 متهمين استغلوا الأطفال في التسول بعد هتك عرضهم بالعجوزة 19 أكتوبر -
أب يقتل طفله فى مصر القديم ..عذبه بصاعق كهربائى حتى توقفت ضربات القلب -
جهاز تنمية المشروعات ينظم معرض «تراثنا» 9 أكتوبر بالتجمع الخامس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

إبراهيم حسن لـ«المصري اليوم»: هذه أسباب خسارة الأهلي لقب الدوري..ورمضان صبحي الأفضل في

Print
إبراهيم حسن لـ«المصري اليوم»: هذه أسباب خسارة الأهلي لقب الدوري..ورمضان صبحي الأفضل في مصر إبراهيم حسن لـ«المصري اليوم»: هذه أسباب خسارة الأهلي لقب الدوري..ورمضان صبحي الأفضل في

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

دعم جماهيري كبير حظي به التوأم حسام وإبراهيم حسن خلال الأيام الأخيرة التي أعقبت توجيه الشكر لحسام البدري من منصبه مديرًا فنيًا لمنتخب الأول، من أجل توليهما قيادة منتخب أحفاد الفراعنة، قبل أن يعلن اتحاد الكرة المصري عن تعيين البرتغالي كارلوس كيروش على رأس الجهاز الفني للمنتخب القومي.

إبراهيم حسن، نجم الكرة المصرية السابق، ومدير الكرة الحالي بنادي الاتحاد السكندري، فتح قلبه لـ«المصري اليوم» في حوار خاص، كشف خلاله عن ملابسات تعيين كيروش مديرًا فنيًا لمنتخب مصر، وأسباب استبعاد التوأم من قيادة الفراعنة، وعن رأيه في المساندة الجماهيرية التي طالبت بتعيينهما عقب إقالة البدري، والحديث عن أبرز صفقات الاتحاد السكندري ورؤيته للموسم الجديد، وعن تتويج بلقب الدوري على حساب الأهلي والعديد من الملفات الشائكة الأخرى.

وقال إبراهيم حسن لـ«المصري اليوم» :«الأهلي هو من خسر الدرع بأقدام لاعبيه، بسبب حالة الدلع والاستهتار سواء من اللاعبين أو الجهاز الفني، والحديث عن أخطاء التحكيم»حجج«فالأخطاء كانت على الطرفين الأهلي والزمالك، كذلك حجة الارهاق لا أجد لها تبريرًا، الأهلي كان يشارك في بطولة أفريقيا ثم يذهب لخوض منافسات للأندية ويعود إلى مصر لتحقيق الدوري وحدث ذلك مرارًا وتكرارًا.

وعن أفضل ظهير أيمن في الدوري قال:«محمد هاني هو الأجهز في هذه الفترة ومندهش من عدم خوض مباراة الجابون واشراك أحمد توفيق على حسابه ولكنها رؤية فنية تُحترم لحسام البدري، محمد هاني ثم أكرم توفيق هما الأفضل، مع وجود بعض ملاحظات تخص الشق الهجومي للأخير.

وأضاف:«عدم وجود ظهير أيمن مميز في الكرة المصرية حاليًا دفع العديد من المدربين للاستعانة بلاعب في مركز اّخر لشغل مركز الظهير مثلما حدث مع أحمد فتحي ويتكرر الأمر مع أكرم توفيق حاليًا.

أما بالنسبة للأفضل في الدوري المصري:«رمضان صبحي هو أفضل لاعب في مصر، لاعب موهوب وقادر على صناعة الفارق، بشرط الاستمرارية والثابت على المستوى، كذلك أحمد سيد زيزو لاعب مميز ولكنه يسير على سطر ويترك اّخر في بعض الأحيان، ومصطفى محمد ومحمد شريف هما الأفضل على المستوى الهجويم في مركز رأس الحربة.

وأنهى:«محمد الشناوي هو أفضل حارس وكان هناك أحمد الشناوي الأكثر موهبة ولكنه أضاع نفسه بنفسه».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
نجم الزمالك عن ترشيحه للعمل مع كارتيرون: «شرف كبير أكيد»

نجم الزمالك عن ترشيحه للعمل مع كارتيرون: «شرف كبير أكيد»

«افريقية الشيوخ» تؤكد على اهمية نقل الازهر لتجربة بيت العائلة المصرىالى دول افريقيا

«افريقية الشيوخ» تؤكد على اهمية نقل الازهر لتجربة بيت العائلة المصرىالى دول افريقيا

أب يقتل طفله فى مصر القديم ..عذبه بصاعق كهربائى حتى توقفت ضربات القلب

أب يقتل طفله فى مصر القديم ..عذبه بصاعق كهربائى حتى توقفت ضربات القلب

ب 300 جنيه أرخص بدلة فى مصر "صناعة محلية ".. والمحامين وموظفى البنوك والمصالح الحكومية الأكثر إقبالا

ب 300 جنيه أرخص بدلة فى مصر "صناعة محلية ".. والمحامين وموظفى البنوك والمصالح الحكومية الأكثر إقبالا