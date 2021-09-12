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دعم جماهيري كبير حظي به التوأم حسام وإبراهيم حسن خلال الأيام الأخيرة التي أعقبت توجيه الشكر لحسام البدري من منصبه مديرًا فنيًا لمنتخب مصر الأول، من أجل توليهما قيادة منتخب أحفاد الفراعنة، قبل أن يعلن اتحاد الكرة المصري عن تعيين البرتغالي كارلوس كيروش على رأس الجهاز الفني للمنتخب القومي.

إبراهيم حسن، نجم الكرة المصرية السابق، ومدير الكرة الحالي بنادي الاتحاد السكندري، فتح قلبه لـ«المصري اليوم» في حوار خاص، كشف خلاله عن ملابسات تعيين كيروش مديرًا فنيًا لمنتخب مصر، وأسباب استبعاد التوأم من قيادة الفراعنة، وعن رأيه في المساندة الجماهيرية التي طالبت بتعيينهما عقب إقالة البدري، والحديث عن أبرز صفقات الاتحاد السكندري ورؤيته للموسم الجديد، وعن تتويج الزمالك بلقب الدوري على حساب الأهلي والعديد من الملفات الشائكة الأخرى.

وقال إبراهيم حسن لـ«المصري اليوم» :«الأهلي هو من خسر الدرع بأقدام لاعبيه، بسبب حالة الدلع والاستهتار سواء من اللاعبين أو الجهاز الفني، والحديث عن أخطاء التحكيم»حجج«فالأخطاء كانت على الطرفين الأهلي والزمالك، كذلك حجة الارهاق لا أجد لها تبريرًا، الأهلي كان يشارك في بطولة أفريقيا ثم يذهب لخوض منافسات كأس العالم للأندية ويعود إلى مصر لتحقيق الدوري وحدث ذلك مرارًا وتكرارًا.

وعن أفضل ظهير أيمن في الدوري قال:«محمد هاني هو الأجهز في هذه الفترة ومندهش من عدم خوض مباراة الجابون واشراك أحمد توفيق على حسابه ولكنها رؤية فنية تُحترم لحسام البدري، محمد هاني ثم أكرم توفيق هما الأفضل، مع وجود بعض ملاحظات تخص الشق الهجومي للأخير.

وأضاف:«عدم وجود ظهير أيمن مميز في الكرة المصرية حاليًا دفع العديد من المدربين للاستعانة بلاعب في مركز اّخر لشغل مركز الظهير مثلما حدث مع أحمد فتحي ويتكرر الأمر مع أكرم توفيق حاليًا.

أما بالنسبة للأفضل في الدوري المصري:«رمضان صبحي هو أفضل لاعب في مصر، لاعب موهوب وقادر على صناعة الفارق، بشرط الاستمرارية والثابت على المستوى، كذلك أحمد سيد زيزو لاعب مميز ولكنه يسير على سطر ويترك اّخر في بعض الأحيان، ومصطفى محمد ومحمد شريف هما الأفضل على المستوى الهجويم في مركز رأس الحربة.

وأنهى:«محمد الشناوي هو أفضل حارس وكان هناك أحمد الشناوي الأكثر موهبة ولكنه أضاع نفسه بنفسه».