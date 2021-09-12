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محافظ بورسعيد يوجه بتكثيف أعمال التجميل والنظافة في الأحياء

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محافظ بورسعيد يوجه بتكثيف أعمال التجميل والنظافة في الأحياء محافظ بورسعيد يوجه بتكثيف أعمال التجميل والنظافة في الأحياء

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وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأحد ، بتكثيف أعمال النظافة والتجميل وإزالة الاشغالات للحفاظ على المستوى الحضاري والجمالي المتميز للمحافظة، مشددا على رؤساء الأحياء وبصفة خاصة أحياء غرب وجنوب وضواحي بورسعيد بضرورة العمل على مدار اليوم لتحقيق المستوى النظافى الذي يليق بمدينة بورسعيد.

جاء ذلك خلال اجتماعه الأحد مع رؤساء الأحياء ومديرى شؤون الأحياء والمرافق ببورسعيد.

كما وجه الغضبان بالتنسيق بين إدارة المرور وقطاع الكهرباء والقيام بزيادة معدلات الإضاءة وصيانة الأعمدة الكهربائية فى عدد من الطرق، وأهمها مدخل كوبرى الجميل، وطريق مطار بورسعيد ، و23 ديسمبر في إطار خطة الارتقاء بالطرق فى كل أحياء بورسعيد.

المصرى اليوم

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