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خالد ناصف يوضح موقف المستوردين غير المسجلين بالمنظومة الجديدة

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خالد ناصف يوضح موقف المستوردين غير المسجلين بالمنظومة الجديدة خالد ناصف يوضح موقف المستوردين غير المسجلين بالمنظومة الجديدة

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قال المهندس خالد ناصف، مستشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS»، إن المنظومة الجديدة تستهدف تقليص زمن الإفراج المسبق عن الشحنات الجمركية إلى 48 ساعة، مشيرًا إلى أن المنظومة اختصرت 30 خطوة كان يقوم بها المستورد أو المستخلص للحصول على الموافقات اللازمة قبل شحن واستلام البضائع.

وأضاف «ناصف»، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج «مساحة حرة»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات الجمركية يتم تطبيقها إلزاميا، وذلك على الواردات، والموانئ البحرية فقط كمرحلة أولى، لتمتد فيما بعد للموانئ البرية والجوية، وتشمل الصادرات أيضًا.

وتابع: «صدرت تعليمات من وزير المالية بمنح خصم 50% على من يسجل في تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) وتم استكمال المرحلة الثانية من الإجراءات خلال شهر أغسطس الماضي، و30% خلال النصف الأول من شهر سبتمبر الجاري، و20% خلال النصف الأخير من سبتمبر.

وأكمل: «نشهد حاليا طفرة كبيرة جدا في تسجيل المستوردين بالمنظومة، وتم تسجيل 15500 كيان، منه 13500 تقريبا شركات، وحوالي 1900 مستخلصين، ومجلس الوزراء يتابع المشروع عن كثب، حيث يُعد مشروعًا مهمًا للغاية بالنسبة للدولة».

وأوضح أننا دربنا أكثر من 2700 شركة على المنظومة بإجمالي 4600 شخص خلال الأسبوع الماضي، والمنظومة لن تنجح إلا بالتعاون بين الجميع.

المصرى اليوم

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