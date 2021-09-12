بعد إيقافه.. أول رسالة من رضا البحراوي بعد أزمته الأخيرة مع حسن شاكوش

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حرص المطرب الشعبي رضا البحراوي، على التواصل مع جمهوره بعد قرار نقابة المهن الموسيقية بإيقافه شهرين بعد أزمته الأخيرة مع حسن شاكوش.

ونشر «البحراوي» صورة عبر «إنستجرام» قائلا: «وحشتوني».

كان سعد متولي المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، قد كشف تفاصيل التحقيق مع البحراوي وشاكوش، بعد أزمتهما الأخيرة التي نشبت بإحدى حفلات الساحل الشمالي.

وقال «متولي»، لـ«المصري اليوم»: «فتحت نقابة المهن الموسيقية تحقيقا بعد قرار إيقاف الثنائي، لعدم التزامهما بالمعايير المهنة.. إحنا سمعنا كلام كل واحد فيهم على الواقعة التي حدثت، ولكن التحقيق انتهى بعد مشاهدة الأسطوانات المدمجة (CD) لتسجيلات الأزمة خلال حفل الساحل.. وبعد انتهاء التحقيق، قررت النقابة وقف رضا البحراوي شهرين، وإلغاء التصريح السنوي لحسن شاكوش ومنعه من الغناء».