مؤسسة الاحتضان: كفالة اليتيم ذات أجر عظيم قد يغفل عنه الكثير

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قالت الدكتورة هاجر عبدالعال، عضو فريق الدعم النفسي لموسسة الاحتضان في مصر، إن مؤسسة “الاحتضان في مصر” أول مؤسسة مصرية لكفالة الأطفال تحت شعار «اكفل طفل وكن له حياة»، مشيرة إلى أن كفالة اليتيم ذات أجر عظيم، قد يغفل عنه الكثير، وقال رسول الله صل الله عليه وسلم «أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، ثم أشار بالسبابة والوسطى».

وأضافت «عبدالعال»، خلال لقائه مع الإعلاميات هاجر الشرنوبي وياسمين فهمي وشيماء السباعي، في برنامج «3 ستات»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه يعتبر احتضان الأطفال قانونيًّا بعد تحقق شروط معيّنة ولا يوجد فرق بين الاحتضان والكفالة، والكفالة هي الأساس استخدامنا لمسمى “الاحتضان” يعود إلى المعنى الفعلي له أن الأسرة بتحتضن الطفل وتؤويه.

وتابعت: «لا يوجد سن محدد للكفالة، ويمكن احتضان الأطفال بداية من الشهور الأولى وحتى 21 عام، على سبيل المثال، هناك أسرة قامت بكفالة شابة 18 عام ولا توجد حرمانية للكفالة، الحرمانية في الدين الإسلامي تقع على التبني في حال انساب الطفل للأسرة بشكل كامل، أما الاحتضان هو كفالة طفل وقد ذكر رسول الله صل الله عليه وسلم مدي أهمية كافل اليتيم وأجره عنده الله في أكثر من حديث نبوي صحيح».