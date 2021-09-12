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انقلابيو غينيا يعلنون إجراء سلسلة مشاورات لتشكيل

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انقلابيو غينيا يعلنون إجراء سلسلة مشاورات لتشكيل الحكومة انقلابيو غينيا يعلنون إجراء سلسلة مشاورات لتشكيل

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أعلن انقلابيو غينيا أنهم سيباشرون اعتبارا من الثلاثاء سلسلة لقاءات مع القوى السياسية والمجتمع المدني وممثلي شركات التعدين، تمهيدا لتشكيل حكومة في البلاد.

وتندرج هذه الخطوة التي أعلنها العسكريون عبر التلفزيون الرسمي ضمن إطار «التشاور» الذي تعهدوا به من أجل التوصل إلى تصور لتحديد أطر العملية الانتقالية وتشكيل .

والثلاثاء يلتقي العسكريون الذين يقودهم الكولونيل مامادي دومبويا رؤساء الأحزاب وزعماء الطوائف، فيما يلتقون الأربعاء منظمات المجتمع المدني والممثليات الدبلوماسية، على أن يلتقوا الخميس رؤساء شركات التعدين العاملة في غينيا ومن ثم جمعيات أصحاب العمل.

وغينيا من أغنى البلدان بخام البوكسيت الذي يستخدم في إنتاج الألمنيوم، وفيها مناجم لاستخراج الحديد والذهب والألماس، لكنها إحدى أفقر دول العالم.

وأدى الانقلاب إلى ارتفاع سعر الألمنيوم في الأسواق العالمية إلى أعلى مستوياته منذ سنوات، وسعى المجلس العسكري إلى طمأنة شركاء غينيا إلى أن أنشطة الإنتاج لن تتوقف وأن التعهدات ستحترم.

المصرى اليوم

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