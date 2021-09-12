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بعد القبض عليهم أثناء محاولتهم الهجرة عبر البحر.. عودة 53 مصريا من ليبيا (صور)

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بعد القبض عليهم أثناء محاولتهم الهجرة عبر البحر.. عودة 53 مصريا من ليبيا (صور) بعد القبض عليهم أثناء محاولتهم الهجرة عبر البحر.. عودة 53 مصريا من ليبيا (صور)

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أنهت السفارة المصرية في طرابلس إجراءات عودة 53 مصريا ألقي القبض عليهم من جانب السلطات الليبية أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية عبر البحر، حيث تم التنسيق مع الجهات المصرية المعنية لإنهاء الإجراءات الخاصة بهم واللازمة لإعادتهم إلى أرض الوطن.

وعاد المصريون من ليبيا إلى القاهرة على متن طائرة خاصة، الأحد، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بإيلاء كل سُبل الرعاية للمواطنين المصريين وإعادتهم إلى .

وقدّم السفير تامر مصطفى، رئيس البعثة المصرية لدى ليبيا، الشكر للجهات الليبية المعنية على تقديم كل التسهيلات والترتيبات اللازمة لإعادة أبنائنا المصريين إلى أرض الوطن.

المصرى اليوم

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