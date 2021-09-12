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مركز اللقاح بالطائف يبادر بتطعيم نزلاء ونزيلات ومنسوبي "السجن العام"

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مركز اللقاح بالطائف يبادر بتطعيم نزلاء ونزيلات ومنسوبي "السجن العام" مركز اللقاح بالطائف يبادر بتطعيم نزلاء ونزيلات ومنسوبي "السجن العام"
مستشفى الصحة النفسية جهزت أكثر من فريق من الأطباء والممارسين

مركز اللقاح بالطائف يبادر بتطعيم نزلاء ونزيلات ومنسوبي

قدم مركز اللقاح بمستشفى الصحة النفسية بالطائف، مشاركة متميزة استهدفت فيها النزلاء والنزيلات والعاملين في "السجن العام بمحافظة الطائف" والتي من خلالها تم تطعيمهم ضد .


وصرح المتحدث الرسمي بالشؤون الصحية سراج الحميدان، أن تلك المبادرة تأتي في إطار خطة متكاملة، بالتعاون مع إدارة السجن العام، حرصاً على سلامة النزلاء والنزيلات والعاملين، موضحاً أن المستشفى قام بتجهيز أكثر من فريق من الأطباء والممارسين الصحيين لتقديم اللقاح حرصاً منه على المشاركة مع بقية المرافق الصحية في خدمة هذه الفئة، مؤكداً أن فرق العمل أنجزت المهمة كاملة على الوجه المطلوب، ومعرباً عن شكره وتقديره لإدارة السجن العام على دعمهم ومساندتهم للفرق الطبية حتى اكتمال مهمتها بنجاح.

وكان المستشفى قد قام بالعديد من المبادرات والمشاركات المتنوعة التي تهدف إلى خدمة المجتمع بجميع شرائحه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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