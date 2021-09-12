أخبار عاجلة

"تكافل".. توزيع 33 ألف حقيبة مدرسية على الطلاب والطالبات في الرياض -
اتفاقية تعاون تجمع النيابة العامة وهيئة الملكية الفكرية -
جامعة الملك فيصل تحصل على براءة اختراع لإنتاج الوقود الحيوي من التمور -
"طائرة الأكسجين" تتفاعل بتقدير الرئاسة التونسية.. و"مرابط": شعبنا لن ينسى وقفة الملك سلمان -
أسر ٢٩١٥ شهيد ومصاب مدنى بشمال سيناء يستلمون هدية الرئيس من تعويضات مالية -
محافظ كفر الشيخ يتفقد الدفعة الثانية من سيارات نقل القمامة -
«افريقية الشيوخ» تؤكد على اهمية نقل الازهر لتجربة بيت العائلة المصرىالى دول افريقيا -
الحكم على 3 متهمين استغلوا الأطفال في التسول بعد هتك عرضهم بالعجوزة 19 أكتوبر -
أب يقتل طفله فى مصر القديم ..عذبه بصاعق كهربائى حتى توقفت ضربات القلب -
جهاز تنمية المشروعات ينظم معرض «تراثنا» 9 أكتوبر بالتجمع الخامس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

القيادة تعزي رئيس جمهورية البرتغال في وفاة الرئيس الأسبق

Print
القيادة تعزي رئيس جمهورية البرتغال في وفاة الرئيس الأسبق القيادة تعزي رئيس جمهورية البرتغال في وفاة الرئيس الأسبق

القيادة تعزي رئيس جمهورية البرتغال في وفاة الرئيس الأسبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس الدكتور مارسيلو ريبيلو دي سوزا، رئيس جمهورية البرتغال في وفاة الرئيس الأسبق السيد جورجي سامبايو.
وقال الملك المفدى:" تلقينا نبأ وفاة رئيس جمهورية البرتغال الأسبق السيد جورجي سامبايو، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية البرتغال في وفاة الرئيس الأسبق السيد جورجي سامبايو، قال فيها: "تلقيت نبأ وفاة رئيس جمهورية البرتغال الأسبق السيد جورجي سامبايو، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجيًا لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"تكافل".. توزيع 33 ألف حقيبة مدرسية على الطلاب والطالبات في الرياض

"تكافل".. توزيع 33 ألف حقيبة مدرسية على الطلاب والطالبات في الرياض

اتفاقية تعاون تجمع النيابة العامة وهيئة الملكية الفكرية

اتفاقية تعاون تجمع النيابة العامة وهيئة الملكية الفكرية

جامعة الملك فيصل تحصل على براءة اختراع لإنتاج الوقود الحيوي من التمور

جامعة الملك فيصل تحصل على براءة اختراع لإنتاج الوقود الحيوي من التمور

"طائرة الأكسجين" تتفاعل بتقدير الرئاسة التونسية.. و"مرابط": شعبنا لن ينسى وقفة الملك سلمان

"طائرة الأكسجين" تتفاعل بتقدير الرئاسة التونسية.. و"مرابط": شعبنا لن ينسى وقفة الملك سلمان