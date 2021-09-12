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ازدادت فرص محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فى البقاء مع الفريق الأبيض فى الموسم الجديد، بعدما كان قريبًا من الرحيل عن الفريق.

جاء ذلك بعد اقتراب رحيل محمود جنش، حارس مرمى الأبيض، على سبيل الإعارة لنادى فيوتشر إف سى، الذى عزز فرص عواد فى البقاء داخل صفوف قلعة ميت عقبة.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، رفض عقد جلسة مصالحة مع جنش، في الساعات الماضية، حيث أصر على رحيل الحارس، في الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك بعد افتعاله أزمة خلال المعسكر الخاص بمباراة سيراميكا كليوباترا، في مسابقة الدوري.

ومن المقرر أن يحسم جنش، وجهته المقبلة، خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد دراسة جميع العروض المقدمة له لاختيار أفضلها.