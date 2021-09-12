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جدول ترتيب الدوري السعودي بعد تعادل الأهلي مع التعاون

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جدول ترتيب الدوري السعودي بعد تعادل الأهلي مع التعاون جدول ترتيب الدوري السعودي بعد تعادل الأهلي مع التعاون

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واصل فريق الاتحاد صدارته لـ جدول ترتيب الدوري السعودي أو كأس دوري الأمير محمد بن سلمان بعد مرور الجولة الرابعة من المنافسات باستناء مباريات الفرق المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا.

وتعادل الأهلي مع التعاون في مباراة مثيرة حيث تقدم الأخير في الدقيقة التاسعة عن طريق اللاعب لياندر تاوامبا فيما تعادل البرازيلي المتألق باولينو للضيوف عند الدقيقة 63.

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ويحتل فريق الفتح وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 7 نقاط وبفارق الأهداف عن الفرق المتساوية معه في النقاط (الفيحاء- الهلال- الرائد- ضمك ) وياتي النصر بـ6 نقاط من 3 مباريات في المركز السابع بفارق الأهداف عن الاتفاق صاحب المركز الثامن.

وأصبح جدول ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء مباريات اليوم كالتالي:

الاتحاد 9
الفتح 7
الفيحاء 7
الهلال 7
الرائد 7
ضمك 7
النصر 6
الاتفاق 6
الأهلي 4
الشباب 4
الفيصلي 4
الباطن 4
أبها 4
التعاون 2
الحزم 2
الطائي 0

المصرى اليوم

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