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أخيرًا .. الشباب يتذوق طعم الانتصار ويقهر النقص أمام الحزم

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أخيرًا .. الشباب يتذوق طعم الانتصار ويقهر النقص أمام الحزم

نجح فريق الشباب الأول لكرة القدم في استعادة توازنه وحقق أول انتصاراته هذا الموسم ، على حساب ضيفه الحزم بهدفين دون رد في المباراة التي أُقيمت مساء اليوم على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


بهذه النتيجة بلغ الشباب النقطة الرابعة في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد الحزم عند نقطتين بالمركز الخامس عشر.


منح الدولي النيجيري أوديون إيغالو فريقه الشباب الأسبقية مبكرًا منذ الدقيقة الثالثة مستغلاً تمريرة طولية من زميله البرازيلي باولينو وضعته في مواجهة المرمى راوغ على إثرها الدفاع قبل أن يضع الكرة في الشباك.


ولاح الأمل للحزم عندما احتسب الحكم ركلة جزاء في مصلحته إثر إعاقة المغربي محمد غرس الله المعروف بـ(موحا) داخل المنطقة، أسند أمر تنفيذها إلى السويدي كارلوس ستراند بيرج لكن الأخير سدد كرة ضعيفة تمكن الحارس فواز القرني من التصدي لها (60).

وقبل صافرة نهاية اللقاء بثلاث دقائق عاد النجم النيجيري ايغالو ليعزز تقدم الشباب بالهدف الثاني بعد أن تابع التمريرة البينية المميزة من عبدالله الجوعي ليضع الكرة بكل ثقة في شباك مليك عسلة.

أخيرًا .. الشباب يتذوق طعم الانتصار ويقهر النقص أمام الحزم

أخيرًا .. الشباب يتذوق طعم الانتصار ويقهر النقص أمام الحزم

أخيرًا .. الشباب يتذوق طعم الانتصار ويقهر النقص أمام الحزم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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