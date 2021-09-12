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محمد عبد الرحمن وأحمد أمين ومحمد زيدان يحضرون عزاء العربي (صور)

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محمد عبد الرحمن وأحمد أمين ومحمد زيدان يحضرون عزاء العربي (صور) محمد عبد الرحمن وأحمد أمين ومحمد زيدان يحضرون عزاء العربي (صور)

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شارك الفنان محمد عبدالرحمن، والفنان أحمد أمين، واللاعب محمد زيدان، لاعب منتخب الأسبق، في تقديم واجب العزاء في رجل الأعمال الراحل محمود العربي، شهبندر التجار، والذي رحل الخميس الماضي عن عمر 89 عامًا، ودفن مسقط رأسه في محافظة المنوفية.

وحضر العزاء أيضًا الدكتور أحمد عمر هاشم، أستاذ الحديث في جامعة الأزهر، والدكتور أحمد نعينع، قارئ القرآن، والمنشد ياسين التهامي، والدكتور محمد عبدالعظيم، رئيس البرامج الدينية في التليفزيون المصري.

كان الإعلامي طارق علام أيضًا من بين المشاركين في جنازة الحاج محمود العربي في المنوفية والقليوبية.

وأقيم عزاء العربي في أحد مصانع العربي في محافظة القليوبية، وشارك في تقديم واجب العزاء عدد من الوزراء والمحافظين الحاليين والسابقين.

الفنان محمد عبد الرحمن في عزاء العربي
الفنان محمد عبد الرحمن في عزاء العربي
اللاعب محمد زيدان يحضر عزاء العربي
الفنان محمد عبد الرحمن في عزاء العربي

المصرى اليوم

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