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«بعد إيقافه عن الغناء».. حمو بيكا يوجه رسالة لرجل الأعمال فرج عامر

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«بعد إيقافه عن الغناء».. حمو بيكا يوجه رسالة لرجل الأعمال فرج عامر «بعد إيقافه عن الغناء».. حمو بيكا يوجه رسالة لرجل الأعمال فرج عامر

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حرص مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا، على توجيه الشكر لرجل الأعمال محمد فرج عامر، حيث استقبله في زيارة لإحدى مصانع الأخير.

نشر بيكا صورة تجمعه بـ«عامر» أثناء تواجدهم بالمصنع عبر «إنستجرام» قائلا: «كل الشكر والتقدير للسيد المهندس فرج عامر على حسن الاستقبال والضيافة في زيارتنا لمصانعه في برج العرب الإسكندرية وحرصه على التطوير الدائم في المطاعم المصرية».

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وأضاف: «من ضمن المطاعم التي يسعى إلى تطوير جودة الأكل بها هو مطعمنا ودعمه الدائم لمطعمنا لتقديم أفضل جودة وطعم من مصانع فرج عامر رئيس نادي سموحة.. بالنجاح والتوفيق لنا جميعاً».

كان مطرب المهرجانات حمو بيكا أعلن خلال الفترة الماضيى لافتتاح مطعم ساندويتشات وكافيه بالإسكندرية، عقب قرار نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هانى شاكر، بإيقافه عن الغناء حتى يكمل دراسته الموسيقية، ومن ثم يتقدم من جديد للنقابة.

المصرى اليوم

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