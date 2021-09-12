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بنك القاهرة: لدينا مركز يعمل على مدار الساعة لمنع أي محاولة اختراق

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بنك القاهرة: لدينا مركز يعمل على مدار الساعة لمنع أي محاولة اختراق بنك القاهرة: لدينا مركز يعمل على مدار الساعة لمنع أي محاولة اختراق

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قال محمد فتحي، رئيس قطاع خدمات التكنولوجيا ببنك القاهرة، إن بيانات العملاء متواجدة في أماكن امنة داخل مراكز البيانات داخل البنك، ولا يستطيع أحد الوصول إلى هذه البيانات إلا عدد قليل للغاية لا يتعدى الـ5 أفراد، في حين أن عدد موظفي البنك قد يصل لـ30 ألف.

وتابع «فتحي»، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج «بنوك واستثمار»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن هناك أكثر من طبقة حماية على بيانات العملاء، وهناك طبقة تعمل على مراقبة أي سلوك مريب في طبقة الحماية، مثل دخول شخص غير مسموح به على حسابات العملاء.

ولفت إلى أن بنك القاهرة من البنوك الرائدة في حماية البيانات، وأنشأ مركزا يعمل 24 ساعة لمراقبة أي محاولات لاختراق بيانات العملاء، ومن يعمل في هذا المركز خبراء في مجال التكنولوجيا بشكل كبير للغاية.

المصرى اليوم

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