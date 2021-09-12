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تطور جديد في الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

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تطور جديد في الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي تطور جديد في الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

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كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا، تفاصيل الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي، قائلا: «حالته الصحية في تحسن ملحوظ وتحليلات كورونا الذي يجريها بشكل دوري أفضل بكثير بالمقارنة مع حالته في بداية إصابته بفيروس كورونا».

وتوقع حسني، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حديث القاهرة» على قناة القاهرة والناس، أن يعود الإبراشي إلى الشاشة لتقديم برنامجه في القريب العاجل.

وأكد حسني أن قوة الرئتين واستعادتهما لحالتهما وتعافي نسيجها هو الهاجس الأكبر، قائلًا: «الإبراشي وصل إلى حالة جيدة للغاية وسيعود في القريب العاجل إلى شاشته».

المصرى اليوم

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