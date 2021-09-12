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دعم جماهيري كبير حظي به التوأم حسام وإبراهيم حسن خلال الأيام الأخيرة التي أعقبت توجيه الشكر لحسام البدري من منصبه مديرًا فنيًا لمنتخب مصر الأول، من أجل توليهما قيادة منتخب أحفاد الفراعنة، قبل أن يعلن اتحاد الكرة المصري عن تعيين البرتغالي كيروش عرى رأس الجهاز الفني للمنتخب القومي.

إبراهيم حسن، نجم الكرة المصرية السابق، ومدير الكرة الحالي بنادي الاتحاد السكندري، فتح قلبه لـ«المصري اليوم» في حوار خاص، كشف خلاله عن ملابسات تعيين كيروش مديرًا فنيًا لمنتخب مصر، وأسباب استبعاد التوأم من قيادة الفراعنة، وعن رأيه في المساندة الجماهيرية التي طالبت بتعيينهما عقب إقالة البدري، والحديث عن أبرز صفقات الاتحاد السكندري ورؤيته للموسم الجديد، وعن تتويج الزمالك بلقب الدوري على حساب الأهلي والعديد من الملفات الشائكة الأخرى.

وقال ابراهيم حسن لـ«المصري اليوم»:«سمعت من خلال وسائل الاعلام أن محمد صلاح تدخل لتعيين كيروش مدربًا لمنتخب مصر، وإذا ثبت هذا بالفعل فإنها ستكون فضيحة بكل المقاييس وعلى جميع مسئولي الرياضة تحويلهم إلى تحقيق فوري، طالما هناك لاعبين هم من يديرون اللعبة ويتحكمون في مستقبل ومصير المنتخب القومي بغض النظر عن قيمتهم الفنية ومكانتهم في الوقت الحالي، اللاعب لاعب والمسئول مسؤول وهذه سياسة التوأم في العمل دائمًا، النجم هو الفريق ككل والحُكم هو المردود داخل المستطيل.

وأضاف:«وكيل كيروش هو أيضاً نفس وكيل محمد صلاح وضياء السيد اعترف أن الاتفاق تم مع المدير الفني البرتغالي منذ وقت سابق وليس خلال تلك الأيام.

وأكمل:«من لا يعرفه الجميع أن حسام حسن هو أول من اكتشف موهبة محمد صلاح، حينما كان يلعب نجم ليفربول لمدة 10 دقائق أو ربع ساعة فقط في كل مباراة مع المقاولون في عام 2009 لكن ممدوح عباس رئيس الزمالك وحازم إمام عضو مجلس إدارة النادي وقتها رفضا اتمام الصفقة.