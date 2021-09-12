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الإسماعيلي يُقدم طلعت يوسف في مؤتمر صحفي

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الإسماعيلي يُقدم طلعت يوسف في مؤتمر صحفي الإسماعيلي يُقدم طلعت يوسف في مؤتمر صحفي

يُنظم النادى الإسماعيلى مؤتمرا صحفيا بمقره غدا الأثنين فى تمام الواحدة ظهرا وذلك من أجل توقيع الجهاز الفنى الجديد لفريق الكرة الأول بقيادة طلعت يوسف على العقود بشكل رسمى وتقديمه لدى وسائل الاعلام.

واسندت اللجنة الفنية برئاسة علي أبو جريشة إلى طلعت يوسف الإدارة الفنية للفريق ، فى ظل خبراته الفنية المتراكمة بجانب قدراته على تطوير الفريق ووضعه فى مكانه المعروف بين الكبار.

ويشهد مؤتمر الغد إعلان اعضاء الجهاز الفني المعاون بالكامل حيث يعاون طلعت يوسف كل من محمد صلاح أبو جريشة مديرا للكرة و محمد حمص مدربا عاما ودكتور أحمد عبد اللطيف مخططا للأحمال و خالد عبد الله مدربا لحراس المرمي.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان منذ تشكيل اللجنة الفنية قد منح كافة الصلاحيات لها فيما يتعلق باختيار المدير الفني واللاعبين ومن ضمنها اختيار المدير الفني السابق ،وذلك لتحقيق مصلحة الفريق الأول.

المصرى اليوم

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