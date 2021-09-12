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الدكتور أحمد نعينع وياسين التهامي يشاركان فى عزاء محمود العربي

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الدكتور أحمد نعينع وياسين التهامي يشاركان فى عزاء محمود العربي الدكتور أحمد نعينع وياسين التهامي يشاركان فى عزاء محمود العربي

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حضر الدكتور أحمد نعينع، قارئ القرآن الكريم، والمنشد الشيخ ياسين التهامي، إلي مصنع العربي، لأداء واجب العزاء في محمود العربي، رجل التجارة والصناعة، الذى وافته المنية عن 89 عامًا، ودفن فى قرية أبورقبة، مسقط رأسه بمحافظة المنوفية.

وشارك أيضًا فى العزاء الدكتور محمد عبدالعظيم، رئيس البرامج الدينية في التليفزيون المصري.

كان الدكتور أحمد عمر هاشم، أستاذ الحديث فى جامعة الأزهر أيضًا من بين المشاركين فى جنازة وعزاء محمود العربي فى المنوفية والقليوبية.

وأقيم العزاء فى أحد مصانع العربي فى محافظة القليوبية، وشارك فى تقديم واجب العزاء عدد من الوزراء والمحافظين الحاليين والسابقين.

ياسين التهامي فى عزاء محمود العربيي

المصرى اليوم

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