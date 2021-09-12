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علقت السفيرة مشيرة خطاب، وزيرة الأسرة والسكان سابقًا، على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، قائلة: «المشهد امبارح كان يليق بعظمة مصر، لأنها دولة كبيرة والعالم عينه على مصر، والرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمس كان فوق أي توقعات ليا شخصيًا فيما يتعلق باللغة التي يستخدمها سواء في الكلمة المعدة من قبل أو في ارتجاله وحواره مع المشاركين».

وأضافت «خطاب» في حوارها لبرنامج «المشهد» على فضائية «TeN» اليوم الأحد، أن احتفالية الأمس كانت منحى حقوقيا بامتياز، وهو بصرف النظر عن إطلاق الاستراتيجية ومحتواها، ولكن أهم شيء الإرادة السياسية، والتي كانت ظاهرة بالأمس بكل قوة للسير قدمًا بكل جدية لتنفيذ حقوق الإنسان بدون أي تمييز بسبب الدين أو الجنس.

وتابعت، كان المشهد بالأمس عظيما وهو ما يضع مسؤولية على الحكومة والمجتمع المدني والأفراد للارتفاع لهذا المستوى الذي عبر عنه الرئيس بالأمس، وأن يكون التنفيذ بنفس الجدية.