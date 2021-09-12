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«هذه نسبة خطورة أسترازينيكا».. «القومي للبحوث» يعلن بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح كورونا

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«هذه نسبة خطورة أسترازينيكا».. «القومي للبحوث» يعلن بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح كورونا «هذه نسبة خطورة أسترازينيكا».. «القومي للبحوث» يعلن بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح كورونا

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قال الدكتور محمد أحمد على رئيس قسم الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، إن لقاح سينوفارم الصيني من اللقاحات الأمنة جدا، لافتا إلى أن لقاح أسترازينيكا نتج عن تعاطيه جلطات دماغية بنسب قليلة جدا لا تذكر.

وأضاف أحمد على خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن الآن يتوفر بها جميع اللقاحات المتواجدة في مختلف دول العالم، مؤكدا أنه ليس هناك علاقة بين لقاح الأنفلونزا ولقاح كورونا.

وأوضح أحمد على، أن مصر قريبا ستعلن عن لقاح كورونا المصري، وسيكون لدينا منتج طبي متميز جدا من اللقاحات.

المصرى اليوم

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