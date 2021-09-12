«القومي للبحوث»: كل متحورات كورونا موجودة بمصر

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قال الدكتور محمد أحمد على، رئيس قسم الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، إن كورونا من الفيروسات التي لديها قابلية للتحور أثناء انتقالها من شخص لآخر، مشيرًا إلى أن العالم يسعى لتقليل انتشار الفيروس، لتقليل التحور الذي يحدث بشكل عشوائي.

وتابع «علي»، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن التحورات التي تحدث في العالم تحدث في مصر، معقبًا: «القاهرة يتواجد بها كل متحورات كورونا، اللي بيحصل في العالم بيحصل عندنا».

ولفت رئيس قسم الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، إلى أنه لا يستطيع أن يحدد أكثر السلالات أو الفيروس المتحور في مصر، إلا من خلال إعداد دراسة على كل محافظات مصر.