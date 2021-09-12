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وكيلة وزارة الإعلام الكويتية : مشاركتنا في إكسبو 2020 دبي هي الأكبر من نوعها

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وكيلة وزارة الإعلام الكويتية : مشاركتنا في إكسبو 2020 دبي هي الأكبر من نوعها وكيلة وزارة الإعلام الكويتية : مشاركتنا في إكسبو 2020 دبي هي الأكبر من نوعها

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قالت وكيلة وزارة الإعلام المفوض العام لمشاركة دولة الكويت في «إكسبو 2020 دبي» منيرة الهويدي اليوم الأحد، إن مشاركة الكويت في مطلع أكتوبر المقبل في «إكسبو دبي 2020» تعد الأكبر من نوعها وتعكس الإرث الحضاري والثقافي الكويتي في مختلف المجالات.

وأوضحت الهويدي في تصريحات صحفيه أن المشاركة الكويتية في «إكسبو» الذي تستضيفه إمارة دبي على مدى ستة أشهر بعنوان «تواصل العقول، وصنع المستقبل» يعد منصة استثنائية تتيح للمجتمع العالمي التعاون لمناقشة عوامل التنمية العالمية «الاستدامة والتنقل والفرص».

وأكدت حرص الكويت على المشاركة في المحافل الدولية لعرض مشاريعها الاستراتيجية ومبادرات تحقيق أهداف التنمية، إضافة إلى التعريف بالإرث الحضاري والثقافي وجذب الاستثمارات وتسليط الضوء على إسهاماتها الانسانية.

وذكرت الهويدي أن الاستعدادات النهائية للمشاركة تجري «على قدم وساق» من أجل افتتاح جناح الكويت الذي تبلغ مساحته نحو 5ر5 آلاف متر مربع وارتفاع يبلغ 24 متراً مستوحى تصميمه من أبراج المياه.

وأضافت أن جناح الكويت يقع ضمن منطقة الاستدامة تحت شعار «كويت جديدة، فرص جديدة للاستدامة»، مبينة أن صناعة محتوى المشاركة استند على ركيزتين أساسيتين هما بحث علمي أفضى إلى استثمار الحواس الخمس للإنسان والثانية استطلاع رأي أجري لمعرفة ماذا يريد الزائر معرفته عن الكويت».

وذكرت أنه تم استخدام آخر ما توصلت إليه صناعة التكنولوجيا البصرية والسمعية والحسية في صناعة محتوى المشاركة، مشيرة إلى أن شعار الكويت الرسمي في المعرض يحمل رسائل تتعلق برؤية الكويت 2035 وعناصر الاستدامة التي يقع ضمنها جناح الكويت في منطقة «إكسبو».

وبينت الهويدي أنه تم حصر الجهات المشاركة للالتقاء بأكثر من 250 جهة حكومية وخاصة للمشاركة في الفعاليات التي تمتد ستة أشهر وتنقسم إلى أسابيع وأيام يحمل كل منها عنواناً خاصاً يتواءم مع الأنشطة والعناوين.

ودعت الجميع إلى حضور جناح الكويت في «إكسبو دبي 2020» وفعالياته للتعرف على الابتكارات والأفكار المتميزة التي تستهدف إيجاد بدائل كفيلة بديمومة التقدم والتطور والازدهار.

المصرى اليوم

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