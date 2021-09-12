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بأمر الملك.. إعفاء النفيسي وتعيين الفيصل رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين

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بأمر الملك.. إعفاء النفيسي وتعيين الفيصل رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين بأمر الملك.. إعفاء النفيسي وتعيين الفيصل رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين
المزيد محافظًا للهيئة الوطنية للأمن السيبراني والقاضي نائبًا لوزير الرياضة

بأمر الملك.. إعفاء النفيسي وتعيين الفيصل رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- عددًا من الأوامر الملكية، اشتملت على:

- ‏إعفاء معالي المهندس/ ناصر بن عبدالرزاق بن يوسف النفيسي رئيس الشؤون الخاصة لـخادم الحرمين الشريفين من منصبه.

- ‏تعيين الأستاذ عبدالعزيز بن إبراهيم بن حمد الفيصل رئيسًا للشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.

- ‏تعيين المهندس ماجد بن محمد بن إبراهيم المزيد محافظًا للهيئة الوطنية للأمن السيبراني بمرتبة وزير.

- ‏تعيين الأستاذ/ بدر بن عبدالرحمن بن سليمان القاضي نائبًا لوزير الرياضة بالمرتبة الممتازة.

فيما يلي نصوص الأوامر الملكية:

الرقم أ / 69

التاريخ 5 / 2 / 1443هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 283) بتاريخ 8 / 8 / 1440هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 14) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ، أمرنا بما هو آت:

أولاً: يُعفَى معالي المهندس/ ناصر بن عبدالرزاق بن يوسف النفيسي رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين من منصبه.

ثانيًا: يُعيَّن الأستاذ عبدالعزيز بن إبراهيم بن حمد الفيصل رئيسًا للشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.

ثالثًا: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم أ / 70

التاريخ 5 / 2 / 1443هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ، وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الصادر بالأمر الملكي رقم (6801) بتاريخ 11 / 2 / 1439هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 14) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ، أمرنا بما هو آتٍ:

أولاً: يُعيَّن المهندس/ ماجد بن محمد بن إبراهيم المزيد محافظًا للهيئة الوطنية للأمن السيبراني بمرتبة وزير.

ثانيًا: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.


سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم أ / 71

التاريخ 5 / 2 / 1443هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 14) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ، أمرنا بما هو آتٍ:

أولاً: يُعيَّن الأستاذ/ بدر بن عبدالرحمن بن سليمان القاضي نائبًا لوزير الرياضة بالمرتبة الممتازة.

ثانيًا: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.


سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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