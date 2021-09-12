بأمر الملك.. إعفاء النفيسي وتعيين الفيصل رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين

★ ★ ★ ★ ★

المزيد محافظًا للهيئة الوطنية للأمن السيبراني والقاضي نائبًا لوزير الرياضة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- عددًا من الأوامر الملكية، اشتملت على:

- ‏إعفاء معالي المهندس/ ناصر بن عبدالرزاق بن يوسف النفيسي رئيس الشؤون الخاصة لـخادم الحرمين الشريفين من منصبه.

- ‏تعيين الأستاذ عبدالعزيز بن إبراهيم بن حمد الفيصل رئيسًا للشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.

- ‏تعيين المهندس ماجد بن محمد بن إبراهيم المزيد محافظًا للهيئة الوطنية للأمن السيبراني بمرتبة وزير.

- ‏تعيين الأستاذ/ بدر بن عبدالرحمن بن سليمان القاضي نائبًا لوزير الرياضة بالمرتبة الممتازة.

فيما يلي نصوص الأوامر الملكية:

الرقم أ / 69

التاريخ 5 / 2 / 1443هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 283) بتاريخ 8 / 8 / 1440هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 14) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ، أمرنا بما هو آت:

أولاً: يُعفَى معالي المهندس/ ناصر بن عبدالرزاق بن يوسف النفيسي رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين من منصبه.

ثانيًا: يُعيَّن الأستاذ عبدالعزيز بن إبراهيم بن حمد الفيصل رئيسًا للشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.

ثالثًا: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم أ / 70

التاريخ 5 / 2 / 1443هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ، وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الصادر بالأمر الملكي رقم (6801) بتاريخ 11 / 2 / 1439هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 14) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ، أمرنا بما هو آتٍ:

أولاً: يُعيَّن المهندس/ ماجد بن محمد بن إبراهيم المزيد محافظًا للهيئة الوطنية للأمن السيبراني بمرتبة وزير.

ثانيًا: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.



سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم أ / 71

التاريخ 5 / 2 / 1443هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 14) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ، أمرنا بما هو آتٍ:

أولاً: يُعيَّن الأستاذ/ بدر بن عبدالرحمن بن سليمان القاضي نائبًا لوزير الرياضة بالمرتبة الممتازة.

ثانيًا: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.



سلمان بن عبدالعزيز آل سعود