«بيشتغل من 34 سنة».. المترو يكشف تفاصيل تعطل الخط الأول

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كشف محمد عبدالهادي، المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، تفاصيل العطل الفني بالخط الأول بمحطات سعد زغلول والسيدة زينب والملك الصالح ومارجرجس والزهراء بالخط الأول بسبب انقطاع الشبكة الكهربائية بمحطة السيدة زينب.

وأوضح عبدالهادي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» عبر قناة «صدى البلد»: «الخط الأول لمترو الأنفاق يعمل منذ 34 عاما ويتم تطويره الآن، وما حدث هو عطل فني وارد حدوثه».

وأردف: «العطل الفني حدث في الشبكة الكهربائية للمترو.. حاولنا حل أزمة تعطل المترو من خلال الدفع بأتوبيسات هيئة النقل العام لمواجهة الزحام».

وأضاف: «نجحنا في حل المشكلة سريعا وعادت حركة المترو في التاسعة صباحا وتم الدفع بالعديد من العربات لتقليل الزحام»، مردفا: «سمحنا بإعادة التذاكر لبعض الركاب لتقليل التكدس».

وأشار إلى أن زمن التقاطر في الخط الأول 4 دقائق في غير وقت الذروة وفي وقت الذروة 3 دقائق.