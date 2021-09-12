«إبراهيموفيتش» يسجل في فوز ميلان على لاتسيو

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تمكن فريق ميلان من تحقيق فوز مهم على منافسه لاتسيو بهدفين دون رد في إطار مباريات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإيطالي.

سيطر أصحاب القميص الأحمر على مجريات اللعب منذ الدقائق الأولى مع تنظيم العديد من المحاولات الهجومية وهو ما أسفر عن هدفين، حيث سجل رفائيل لياو هدف التقدم في الدقيقة 45، فيما اضاف زميله المهاجم زلاتان إبراهيموفيتش الهدف الثاني عند الدقيقة 67.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد ميلان إلى 9 نقاط في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بينما توقف رصيد لاتسيو عند النقطة السادسة في المركز في المركز السادس.