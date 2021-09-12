وزير خارجية قطر في كابول في أول زيارة من نوعها منذ تولي طالبان السلطة

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قال متحدث من حركة طالبان إن وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أجرى محادثات مع رئيس الحكومة الذي عينته طالبان اليوم الأحد، في أرفع زيارة يقوم بها مسؤول أجنبي لكابول منذ سيطرة الحركة على العاصمة الشهر الماضي.

وتعد قطر إحدى أكثر الدول نفوذا على حركة طالبان، ولعبت دورا حيويا في الجسر الجوي الضخم الذي قادته الولايات المتحدة الشهر الماضي لإجلاء أمريكيين ومواطنين غربيين آخرين وأفغان ساعدوا الدول الغربية.

والعاصمة القطرية الدوحة هي أيضا مقر المكتب السياسي لطالبان الذي أشرف على المفاوضات مع الولايات المتحدة التي أفضت في نهاية المطاف إلى انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وقال المتحدث سهيل شاهين اليوم الأحد إن الشيخ محمد التقى مع الملا محمد حسن أخوند وعدد من الوزراء البارزين.

وطبقا لبيان أصدره شاهين «ركز الاجتماع على العلاقات الثنائية والمساعدات الإنسانية والتنمية الاقتصادية والتفاعل مع الغرب».

وحضر الاجتماع، الذي عقد في القصر الرئاسي وتحدثت عنه قناة الجزيرة في وقت سابق، عدد من الوزراء الأفغان بينهم نائب رئيس الوزراء عبدالسلام حنفي ووزير الخارجية أمير خان متقي ووزير الدفاع يعقوب مجاهد ووزير الداخلية سراج الدين حقاني ورئيس جهاز المخابرات عبدالحق واثق.

وقال شاهين إن قيادة الإمارة الإسلامية، وهو الاسم المستخدم لوصف النظام الجديد القائم حاليا في أفغانستان، شكرت الحكومة القطرية على دعمها الشعب الأفغاني.

وأضاف أن القيادة تعتبر اتفاق الدوحة الذي وقعته الولايات المتحدة وطالبان «انجازا تاريخيا يتعين على جميع الأطراف الالتزام بتطبيقه».