أخبار عاجلة

الحكم على 3 متهمين استغلوا الأطفال في التسول بعد هتك عرضهم بالعجوزة 19 أكتوبر -
أب يقتل طفله فى مصر القديم ..عذبه بصاعق كهربائى حتى توقفت ضربات القلب -
جهاز تنمية المشروعات ينظم معرض «تراثنا» 9 أكتوبر بالتجمع الخامس -
مواعيد مشاهدة أبرز مباريات اليوم الأحد 19 - 9 - 2021 والقنوات الناقلة -
"شاومي" تسجل براءة اختراع لتقنية في الهواتف يمكن أن تنقذ حياتك -
شاهد.. لحظة هبوط أول كبسولة فضائية بطاقم مدني في مياه المحيط الأطلسي -
الحكومة تعلن المواعيد الجديدة لفتح المحال والمقاهي والمطاعم .. والتطبيق 30 سبتمبر -
ما لا تعرفه عن "لائحة المواد الخطرة بالأجهزة" في دعوة من "المواصفات" -
طائرة إغاثية تصل تونس تحمل 5 مولدات أكسجين ضمن الجسر الجوي السعودي -
تنسيق المرحلة الثالثة .. توافد الطلاب على معامل التنسيق بهندسة القاهرة لتسجيل الرغبات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

وزير خارجية قطر في كابول في أول زيارة من نوعها منذ تولي طالبان السلطة

Print
وزير خارجية قطر في كابول في أول زيارة من نوعها منذ تولي طالبان السلطة وزير خارجية قطر في كابول في أول زيارة من نوعها منذ تولي طالبان السلطة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال متحدث من حركة طالبان إن وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أجرى محادثات مع رئيس الذي عينته طالبان اليوم الأحد، في أرفع زيارة يقوم بها مسؤول أجنبي لكابول منذ سيطرة الحركة على العاصمة الشهر الماضي.

وتعد قطر إحدى أكثر الدول نفوذا على حركة طالبان، ولعبت دورا حيويا في الجسر الجوي الضخم الذي قادته الولايات المتحدة الشهر الماضي لإجلاء أمريكيين ومواطنين غربيين آخرين وأفغان ساعدوا الدول الغربية.

والعاصمة القطرية الدوحة هي أيضا مقر المكتب السياسي لطالبان الذي أشرف على المفاوضات مع الولايات المتحدة التي أفضت في نهاية المطاف إلى انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وقال المتحدث سهيل شاهين اليوم الأحد إن الشيخ محمد التقى مع الملا محمد حسن أخوند وعدد من الوزراء البارزين.

وطبقا لبيان أصدره شاهين «ركز الاجتماع على العلاقات الثنائية والمساعدات الإنسانية والتنمية الاقتصادية والتفاعل مع الغرب».

وحضر الاجتماع، الذي عقد في القصر الرئاسي وتحدثت عنه قناة الجزيرة في وقت سابق، عدد من الوزراء الأفغان بينهم نائب رئيس الوزراء عبدالسلام حنفي ووزير الخارجية أمير خان متقي ووزير الدفاع يعقوب مجاهد ووزير الداخلية سراج الدين حقاني ورئيس جهاز المخابرات عبدالحق واثق.

وقال شاهين إن قيادة الإمارة الإسلامية، وهو الاسم المستخدم لوصف النظام الجديد القائم حاليا في أفغانستان، شكرت الحكومة القطرية على دعمها الشعب الأفغاني.
وأضاف أن القيادة تعتبر اتفاق الدوحة الذي وقعته الولايات المتحدة وطالبان «انجازا تاريخيا يتعين على جميع الأطراف الالتزام بتطبيقه».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الحكومة تعلن المواعيد الجديدة لفتح المحال والمقاهي والمطاعم .. والتطبيق 30 سبتمبر

الحكومة تعلن المواعيد الجديدة لفتح المحال والمقاهي والمطاعم .. والتطبيق 30 سبتمبر

نائب يطالب الحكومة باتخاذ قرارات حاسمة لضمان انتظام الدراسة في المدارس والجامعات

نائب يطالب الحكومة باتخاذ قرارات حاسمة لضمان انتظام الدراسة في المدارس والجامعات

تنسيق الدبلومات الفنية 2021 على بوابة الحكومة المصرية

تنسيق الدبلومات الفنية 2021 على بوابة الحكومة المصرية

الحكومة اليمنية تدين الإعدامات المروعة لـ9 مدنيين على أيدي الحوثيين

الحكومة اليمنية تدين الإعدامات المروعة لـ9 مدنيين على أيدي الحوثيين