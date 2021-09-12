أخبار عاجلة

الحكم على 3 متهمين استغلوا الأطفال في التسول بعد هتك عرضهم بالعجوزة 19 أكتوبر -
أب يقتل طفله فى مصر القديم ..عذبه بصاعق كهربائى حتى توقفت ضربات القلب -
جهاز تنمية المشروعات ينظم معرض «تراثنا» 9 أكتوبر بالتجمع الخامس -
مواعيد مشاهدة أبرز مباريات اليوم الأحد 19 - 9 - 2021 والقنوات الناقلة -
"شاومي" تسجل براءة اختراع لتقنية في الهواتف يمكن أن تنقذ حياتك -
شاهد.. لحظة هبوط أول كبسولة فضائية بطاقم مدني في مياه المحيط الأطلسي -
الحكومة تعلن المواعيد الجديدة لفتح المحال والمقاهي والمطاعم .. والتطبيق 30 سبتمبر -
ما لا تعرفه عن "لائحة المواد الخطرة بالأجهزة" في دعوة من "المواصفات" -
طائرة إغاثية تصل تونس تحمل 5 مولدات أكسجين ضمن الجسر الجوي السعودي -
تنسيق المرحلة الثالثة .. توافد الطلاب على معامل التنسيق بهندسة القاهرة لتسجيل الرغبات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"تقنية جدة" تكرم 32 متفوقاً في العام التدريبي الماضي

Print
شهادة تميز وهدية فاخرة وألفا ريال لكل طالب

رعى المهندس جميل بن سعيد عسلي عميد الكلية التقنية بجدة حفل تكريم المتدربين المتفوقين من خريجي الفصلين التدريبيين الأول والثاني للعام التدريبي 1441 / 1442 هـ وذلك بحضور وكيل الكلية للتدريب الأستاذ سلطان الوقداني، ووكيل الكلية لشؤون المتدربين المهندس فواز الزهراني وأولياء أمور الخريجين ورؤساء الأقسام ومديري الوحدات الإدارية بالكلية.

وهنأ "عسلي" أبناءه الخريجين المتفوقين، مثمناً جهودهم وإثبات تميزهم وقدراتهم في تجاوز التحديات وتحقيق طموحاتهم في النجاح، وبارك لأولياء الأمور تفوق أبنائهم.

و نوه في كلمته للحضور بترسيخ قيم الولاء والانتماء لهذا الوطن الغالي وقيادته الرشيدة، فقد أكد حاجة الوطن لهم ولكافة أبنائه بالعمل على تحقيق طموحاته والرفع من شأنه ليواصل تقدمه على مستوى دول العالم بسواعد أبنائه وبناته الذين اجتازوا مرحلة مهمة من حياتهم المهنية وأظهروا التزاماً ومبادرة وإصراراً على استكمال تدريبهم وتفوقهم.

فيما أوضح باسم يحيى آل جلي رئيس وحدة الخدمات الإرشادية بالكلية أن العام التدريبي الماضي كان عاماً استثنائياً تأثر بجائحة كورونا وتأثيراتها التي اجتازتها الكلية بنجاح نتيجة الخطوات الاستباقية والإجراءات الاحترازية، وتعزيز القدرات التدريبية ما ساهم في مواصلة التدريب، مهنئاً المتفوقين الذين بلغ عددهم 32 متفوقاً تم تكريم كل منهم بشهادة تميز وهدية فاخرة ومبلغ ألفي ريال.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"شاومي" تسجل براءة اختراع لتقنية في الهواتف يمكن أن تنقذ حياتك

"شاومي" تسجل براءة اختراع لتقنية في الهواتف يمكن أن تنقذ حياتك

ما لا تعرفه عن "لائحة المواد الخطرة بالأجهزة" في دعوة من "المواصفات"

ما لا تعرفه عن "لائحة المواد الخطرة بالأجهزة" في دعوة من "المواصفات"

طائرة إغاثية تصل تونس تحمل 5 مولدات أكسجين ضمن الجسر الجوي السعودي

طائرة إغاثية تصل تونس تحمل 5 مولدات أكسجين ضمن الجسر الجوي السعودي

جريمة مروعة باليمن.. فتاة تقتل والدها وتصيب أمها وأخاها

جريمة مروعة باليمن.. فتاة تقتل والدها وتصيب أمها وأخاها