"تقنية جدة" تكرم 32 متفوقاً في العام التدريبي الماضي

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شهادة تميز وهدية فاخرة وألفا ريال لكل طالب

رعى المهندس جميل بن سعيد عسلي عميد الكلية التقنية بجدة حفل تكريم المتدربين المتفوقين من خريجي الفصلين التدريبيين الأول والثاني للعام التدريبي 1441 / 1442 هـ وذلك بحضور وكيل الكلية للتدريب الأستاذ سلطان الوقداني، ووكيل الكلية لشؤون المتدربين المهندس فواز الزهراني وأولياء أمور الخريجين ورؤساء الأقسام ومديري الوحدات الإدارية بالكلية.

وهنأ "عسلي" أبناءه الخريجين المتفوقين، مثمناً جهودهم وإثبات تميزهم وقدراتهم في تجاوز التحديات وتحقيق طموحاتهم في النجاح، وبارك لأولياء الأمور تفوق أبنائهم.

و نوه في كلمته للحضور بترسيخ قيم الولاء والانتماء لهذا الوطن الغالي وقيادته الرشيدة، فقد أكد حاجة الوطن لهم ولكافة أبنائه بالعمل على تحقيق طموحاته والرفع من شأنه ليواصل تقدمه على مستوى دول العالم بسواعد أبنائه وبناته الذين اجتازوا مرحلة مهمة من حياتهم المهنية وأظهروا التزاماً ومبادرة وإصراراً على استكمال تدريبهم وتفوقهم.

فيما أوضح باسم يحيى آل جلي رئيس وحدة الخدمات الإرشادية بالكلية أن العام التدريبي الماضي كان عاماً استثنائياً تأثر بجائحة كورونا وتأثيراتها التي اجتازتها الكلية بنجاح نتيجة الخطوات الاستباقية والإجراءات الاحترازية، وتعزيز القدرات التدريبية ما ساهم في مواصلة التدريب، مهنئاً المتفوقين الذين بلغ عددهم 32 متفوقاً تم تكريم كل منهم بشهادة تميز وهدية فاخرة ومبلغ ألفي ريال.