رئيس جامعة الأقصر يتابع أخر تجهيزات كلية الطب

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أجرى الاستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية للوقوف على اخر التجهيزات بكلية الطب استعداداً لبدء الدراسة بها.

رافق رئيس الجامعة خلال جولته، كلا من الدكتور حمدي حسين، عميد كلية الطب، وجمال سيد، امين عام الجامعة المساعد. وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

واطمئن رئيس جامعة الأقصر، على اخر الاستعدادات بالكلية، والتأكد من وضع اللافتات، وتجربة أجهزة الإنذار ومعدات الإطفاء، موجها إدارة الكلية بالتعاون وبذل كل الجهد لرسم صورة مشرفة لكلية طب الأقصر، مؤكدا أن الجامعة تضع كافة إمكاناتها المادية والبشرية في خدمة الكلية، كما تابع أعمال تزيين وتجميل وتشجير فناء الكلية.

وأشاد الدكتور محمد محجوب، بما وصلت إليه كلية الطب من مستوى متقدم في التجهيزات التي تمت في وقت قياسي.