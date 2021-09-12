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بث مباشر ريال مدريد ضد سيلتا فيجو .. لحظة بلحظة

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بث مباشر ريال مدريد ضد سيلتا فيجو .. لحظة بلحظة بث مباشر ريال مدريد ضد سيلتا فيجو .. لحظة بلحظة

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يلتقي ريال مدريد ضد سيلتا فيجو في إطار مباريات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإسباني بعد قليل في لقاء لا يحتمل تعثرات جديدة لأبناء العاصمة.

ويوفر «المصري اليوم» لزواره وعشاق الكرة الأوروبية خدمة متابعة لقاء ريال مدريد وسيلتا فيجو لحظة بلحظة مع تحديث مستمر للنتيجة ونقل لمستجدات الأخبار داخل الملعب وخارجه.

ويسعى رفاق المدرب الإيطالي كارلو أنشلوتي إلى تحقيق الفوز في لقاء اليوم والوصول إلى النقطة العاشرة لمناصفة الصدارة مع أتلتيكو مدريد الذي تفوق على إسبانيول بهدفين مقابل هدف واحد.

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فيما يأمل الضيوف في الخروج بنتيجة إيجابية بعد البداية المخيبة خلال المواجهات الثلاث في الدوري، حيث لم يتحصل الفريق سوى على نقطة واحدة.

ومن المتوقع أن يلعب فريق ريال مدريد ضد سيلتا فيجو بالتشكيل التالي:

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حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ميجيل جوبيترز وفرناندو ناتشو وإيدير ميليتاو وداني كارفاخال.

خط الوسط: إيسكو ألاراكون وكاسيميرو ولوكا مودريتش.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور وكريم بنزيما وماركو أسينسيو.

سيتم نقل مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني تلفزيونيًا عبر شاشة قنوات بي إن سبورت 1 بصوت المعلق عصام الشوالي مع وجود استديو تحليلي قبل اللقاء وبعده.

ترتيب ريال مدريد في الدوري الإسباني

ويحتل ريال مدريد المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، فيما يتواجد سيلتا فيجو عند المركز الثامن عشر بنقطة واحدة وهزيمتين.

ويسعى المارينجي إلى تحقيق الفوز في لقاء اليوم من أجل الوصول إلى صدارة جدول الترتيب برصيد 10 نقاط رفقة غريمه في العاصمة أتلتيكو مدريد.

انتظر بداية لقاء ريال مدريد مع سيلتا فيجو

المصرى اليوم

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