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جامعة القاهرة تعلن مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد.. اعرف مواعيد كليتك

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جامعة القاهرة تعلن مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد.. اعرف مواعيد كليتك جامعة القاهرة تعلن مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد.. اعرف مواعيد كليتك

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أعلنت جامعة القاهرة، مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد المقبولين عن طريق مكتب التنسيق العام الدراسي الجديد 2021/2022.

ويبدأ الكشف الطبي يوم 25 سبتمبر الجاري بكليات الطب البشري والأسنان والتي تجري على يومين وتنتهي بكلية الحقوق 4 نوفمبر المقبل.

وتنشر «المصري اليوم»، مواعيد الطلاب والكليات لأداء الكشف الطبي للقبول بجامعة القاهرة.

ومن المقرر أن يبدأ العام الجامعي الجديد اعتبارا من 9 أكتوبر المقبل بالجامعات.

د.محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة - صورة أرشيفية
جامعة القاهرة تعلن مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد..اعرف مواعيد كليتك
جامعة القاهرة تعلن مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد..اعرف مواعيد كليتك

المصرى اليوم

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