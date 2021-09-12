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شركة تعديلات تقدم نسخة خاصة من بي إم دبليو X6

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شركة تعديلات تقدم نسخة خاصة من بي إم دبليو X6 شركة تعديلات تقدم نسخة خاصة من بي إم دبليو X6

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أجرت شركة مانهارت تعديلات تصميمية على سيارة بي إم دبليو X6 M Competition، التي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV.

وأوضحت الشركة الألمانية أن النسخة MHX6 700 WB المعدلة تتميز من خلال المكونات المصنوعة من الكربون المُركب، الذي يشبه في شكله الرخام أو الجرانيت.

وتشتمل باقة التعديلات على اسبويلر أمامي وإطار جديد لشبكة المبرد واسبويلر خلفي مقسم لجزئيين وناشر خلفي وكسوة عتبات جديدة وأغطية للمرايا، وكذلك توسعة الرفارف وغطاء حيز المحرك.

ويظهر الكربون أيضاً في المقصورة الداخلية على لوحة القيادة والكونسول الأوسط وكسوة الأبواب، وكذلك المقود وذراع نقل الحركة والمقاعد الرياضية.

وتقف السيارة المعدلة على جنوط كبيرة قياس 22 بوصة. وتتوج باقة التعديلات التصميمية بخفض الهيكل حوالي 30 ملم بفضل مجموعة التعليق الجديدة من شركة إتش آند آر.

وأجرت مانهارت تعديلات تقنية على المحرك التربو سعة 4ر4 لتر بقوة 625 حصان/750 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، مما زاد القوة إلى 730 حصان/900 نيوتن متر.

المصرى اليوم

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