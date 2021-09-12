أخبار عاجلة

الحكم على 3 متهمين استغلوا الأطفال في التسول بعد هتك عرضهم بالعجوزة 19 أكتوبر -
أب يقتل طفله فى مصر القديم ..عذبه بصاعق كهربائى حتى توقفت ضربات القلب -
جهاز تنمية المشروعات ينظم معرض «تراثنا» 9 أكتوبر بالتجمع الخامس -
مواعيد مشاهدة أبرز مباريات اليوم الأحد 19 - 9 - 2021 والقنوات الناقلة -
"شاومي" تسجل براءة اختراع لتقنية في الهواتف يمكن أن تنقذ حياتك -
شاهد.. لحظة هبوط أول كبسولة فضائية بطاقم مدني في مياه المحيط الأطلسي -
الحكومة تعلن المواعيد الجديدة لفتح المحال والمقاهي والمطاعم .. والتطبيق 30 سبتمبر -
ما لا تعرفه عن "لائحة المواد الخطرة بالأجهزة" في دعوة من "المواصفات" -
طائرة إغاثية تصل تونس تحمل 5 مولدات أكسجين ضمن الجسر الجوي السعودي -
تنسيق المرحلة الثالثة .. توافد الطلاب على معامل التنسيق بهندسة القاهرة لتسجيل الرغبات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

أستون مارتين تنفي التخلي عن سائقها فيتل بالفورمولا-1

Print
أستون مارتين تنفي التخلي عن سائقها فيتل بالفورمولا-1 أستون مارتين تنفي التخلي عن سائقها فيتل بالفورمولا-1

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى اوتمار سافنور رئيس فريق أستون مارتن التكهنات المثارة حول إمكانية رحيل الألماني سيباستيان فيتيل في نهاية الموسم الحالي.

ووصف «سافنور» التكهنات التي أثيرت مؤخراً بشأن عدم استمرار فيتيل الفائز بلقب بطولة العالم أربع مرات من قبل، مع استون مارتن، في الموسم المقبل بأنها "هراء".

وقال «سافنور» على هامش سباق جائزة إيطاليا الكبرى في مونزا في وقت لاحق اليوم الأحد، أن الحديث عن وجود مشاكل في تأكيد تمديد عقد فيتيل "هراء بنسبة 100%".

وأوضح «سافنور»، "ليس لدينا خطة بديلة، وهو ليس لديه خطة بديلة".

ووقع فيتيل عقدا يمتد لعدة سنوات مع استون مارتن بداية من الموسم الحالي بعد رحيله عن فيراري، لكن هناك العديد من البنود الثانوية التي يتحتم على الطرفان الاتفاق عليها أولا قبل الإعلان عن تمديد التعاقد بينهما.

وأشار «سافنور»، "نجري محادثات مفصلة لذا أعتقد أنه قبل إنتهاء صلاحية بنود التعاقد سنعلن عن شيء ما".

وألمح «سافنور» إلى إمكانية الإعلان عن تمديد عقد فيتيل قبل سباق جائزة الكبرى بعد أسبوعين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
14 حزبا تتنافس بالانتخابات التشريعية بروسيا

14 حزبا تتنافس بالانتخابات التشريعية بروسيا

بيلاروسيا تتصدر منافسات السباحة للدور النهائي للشابات ببطولة العالم للخماسي

بيلاروسيا تتصدر منافسات السباحة للدور النهائي للشابات ببطولة العالم للخماسي

روسيا تعلن تعرض الانتخابات لـ3 هجمات إلكترونية خارجية

روسيا تعلن تعرض الانتخابات لـ3 هجمات إلكترونية خارجية

البنتاجون : روسيا تمتلك قوات مسلحة قوية للغاية خلال الـ 20 سنة الماضية

البنتاجون : روسيا تمتلك قوات مسلحة قوية للغاية خلال الـ 20 سنة الماضية