أستون مارتين تنفي التخلي عن سائقها فيتل بالفورمولا-1

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نفى اوتمار سافنور رئيس فريق أستون مارتن التكهنات المثارة حول إمكانية رحيل الألماني سيباستيان فيتيل في نهاية الموسم الحالي.

ووصف «سافنور» التكهنات التي أثيرت مؤخراً بشأن عدم استمرار فيتيل الفائز بلقب بطولة العالم أربع مرات من قبل، مع استون مارتن، في الموسم المقبل بأنها "هراء".

وقال «سافنور» على هامش سباق جائزة إيطاليا الكبرى في مونزا في وقت لاحق اليوم الأحد، أن الحديث عن وجود مشاكل في تأكيد تمديد عقد فيتيل "هراء بنسبة 100%".

وأوضح «سافنور»، "ليس لدينا خطة بديلة، وهو ليس لديه خطة بديلة".

ووقع فيتيل عقدا يمتد لعدة سنوات مع استون مارتن بداية من الموسم الحالي بعد رحيله عن فيراري، لكن هناك العديد من البنود الثانوية التي يتحتم على الطرفان الاتفاق عليها أولا قبل الإعلان عن تمديد التعاقد بينهما.

وأشار «سافنور»، "نجري محادثات مفصلة لذا أعتقد أنه قبل إنتهاء صلاحية بنود التعاقد سنعلن عن شيء ما".

وألمح «سافنور» إلى إمكانية الإعلان عن تمديد عقد فيتيل قبل سباق جائزة روسيا الكبرى بعد أسبوعين.