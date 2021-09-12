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القبض على «الحاج حكيم» معذب المهاجرين المصريين بالعجيلات في ليبيا

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القبض على «الحاج حكيم» معذب المهاجرين المصريين بالعجيلات في ليبيا القبض على «الحاج حكيم» معذب المهاجرين المصريين بالعجيلات في ليبيا

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أعلن المكتب الإعلامي للنائب العام الليبي، الأحد، تفاصيل القبض على المتهم بتعذيب المهاجرين المصريين في مدينة العجيلات.

وقال المكتب، في بيان بيان صادر عن المكتب اليوم: «على خلفية واقعة حجز حرية عدد من المهاجرين الحاملين للجنسية المصرية وإنزال صنوف التعذيب بهم بما في ذلك المعاملة المهينة لحمل ذويهم على دفع مبالغ مالية تحت وطأة مشاهدة التسجيلات المرئية التي توثق مشاهد التعذيب، وجه النائب العام وحدة تقنية المعلومات والاتصالات بمباشرة إجراء البحث عن مرتكبي الواقعة».

وأضاف البيان أن عناصر وحدة تقنية المعلومات والاتصالات بمكتب النائب العام وبالتعاون مع مكتب تحريات المنطقة الحدودية الغربية توصلوا إلى تحديد هوية مرتكب الواقعة المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي باسم «الحاج حكيم».

وذكر مكتب النائب العام أن السلطات تعقب المشتبه به ورصدت وألقت القبض عليه.

وأشارت إلى أن إجراء استجوابه أثبتت واقع اقترافه لواقعة تعذيب المجني عليهم عقب حجزه لحريتهم وحرمانهم منها لأجل الحصول على منافع غير مشروعة، كما أسفرت إجراءات التحقيق على إثبات واقع انخراط المتهم في نشاط الجماعات الإجرامية التي تمتهن تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر عبر عدة دول.

وأكدت أنه تولى في الآونة الأخيرة تنسيق عمليات الهجرة غير الشرعية عبر إدارة منظمة تعمل تحت سيطرته في الداخل ولها ارتباط مع شبكات أخرى تعمل لصالحه بدول الجوار.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم وأصدرت أوامر بضبط وإحضار شركائه في ارتكاب الأفعال المسندة إليه.

المصرى اليوم

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