أخبار عاجلة

الحكم على 3 متهمين استغلوا الأطفال في التسول بعد هتك عرضهم بالعجوزة 19 أكتوبر -
أب يقتل طفله فى مصر القديم ..عذبه بصاعق كهربائى حتى توقفت ضربات القلب -
جهاز تنمية المشروعات ينظم معرض «تراثنا» 9 أكتوبر بالتجمع الخامس -
مواعيد مشاهدة أبرز مباريات اليوم الأحد 19 - 9 - 2021 والقنوات الناقلة -
"شاومي" تسجل براءة اختراع لتقنية في الهواتف يمكن أن تنقذ حياتك -
شاهد.. لحظة هبوط أول كبسولة فضائية بطاقم مدني في مياه المحيط الأطلسي -
الحكومة تعلن المواعيد الجديدة لفتح المحال والمقاهي والمطاعم .. والتطبيق 30 سبتمبر -
ما لا تعرفه عن "لائحة المواد الخطرة بالأجهزة" في دعوة من "المواصفات" -
طائرة إغاثية تصل تونس تحمل 5 مولدات أكسجين ضمن الجسر الجوي السعودي -
تنسيق المرحلة الثالثة .. توافد الطلاب على معامل التنسيق بهندسة القاهرة لتسجيل الرغبات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

عمدة باريس تنضم إلى سباق الانتخابات الرئاسية

Print
عمدة باريس تنضم إلى سباق الانتخابات الرئاسية عمدة باريس تنضم إلى سباق الانتخابات الرئاسية
أصبحت آن هيدالجو، عمدة باريس الاشتراكية، أحدث سياسية، تعلن عن نيتها منافسة إيمانويل ماكرون في الانتخابات الرئاسية، التي تجرى في أبريل المقبل، طبقا لما ذكرته وكالة «بلومبرج» للأنباء الأحد.

دعم الحزب

وقالت هيدالجو، الأحد، في مدينة روان، شمال باريس «لقد قررت أن أكون مرشحة للرئاسة الفرنسية. إنني مستعدة». ويجب أن تفوز هيدالجو «62 عاما» أولا بالدعم الرسمي لحزبها، وينقسم بعض الأعضاء حول ترشيحها.

ويريد ستيفان لو فول، وزير الزراعة السابق، الذي يتمتع بنفوذ، والمتحدث باسم إجراء انتخابات تمهيدية، بدلا من تعيينها بشكل مباشر. وإذا تم اعتماد هيدالجو من قبل الاشتراكيين، فإنها ما زالت تواجه معركة شاقة لإقناع الناخبين، بأنها يمكنها المصالحة مع فرنسا بعد خمس سنوات، من قيادة ماكرون، التي شهدت مظاهرات وجائحة .

حملات انتخابية

كانت مارين لوبان الزعيمة اليمينية الشعبوية الفرنسية، قد قررت التنحي مؤقتا عن منصبها، كرئيسة لحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف المعارض، لإتاحة مزيد من الوقت لها للقيام بحملات انتخابية. وتخوض لوبان انتخابات الرئاسة الفرنسية العام المقبل ضد منافسها الرئيسي إيمانويل ماكرون، وكانت قد خسرت بالفعل مرة واحدة أمام ماكرون، في عام 2017.


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
الحكومة تعلن المواعيد الجديدة لفتح المحال والمقاهي والمطاعم .. والتطبيق 30 سبتمبر

الحكومة تعلن المواعيد الجديدة لفتح المحال والمقاهي والمطاعم .. والتطبيق 30 سبتمبر

نائب يطالب الحكومة باتخاذ قرارات حاسمة لضمان انتظام الدراسة في المدارس والجامعات

نائب يطالب الحكومة باتخاذ قرارات حاسمة لضمان انتظام الدراسة في المدارس والجامعات

شمال سيناء تسجل وفاة جديدة بفيروس كورونا

شمال سيناء تسجل وفاة جديدة بفيروس كورونا

كوريا الجنوبية تسجّل 1910 إصابات جديدة بفيروس كورونا

كوريا الجنوبية تسجّل 1910 إصابات جديدة بفيروس كورونا