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خاص يوسف إبراهيم أوباما صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات خاصة على هامش المران مساء اليوم الأحد بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، وذلك وفقا لبرنامج تم وضعه من قبل الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وقام أوباما بالركض لعدة دقائق بمحيط الملعب ثم خاض بعد ذلك بعض التدريبات بالكرة، بعدها شارك مع اللاعبين في باقي فقرات التمرين بشكل طبيعي.

ويستعد الفريق للقاء أسوان المقرر له يوم ٢ أكتوبر المقبل باستاد السويس الجديد في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من يوم ٢٠ سبتمبر استعدادا للقاء أسوان.