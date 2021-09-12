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بدأت أسرة الراحل الحاج محمود العربى فى تلقى العزاء فى الراحل بمصنع العربي بقليوب وقامت الأسرة بطباعة نسخ من القرآن الكريم، لتوزيعها على روح والدهم الراحل أثناء العزاء المقام بمنطقة قليوب فى محافظة القليوبية.

ورحل الحاج محمود العربى الشهير بـ«شهبندر التجار»، عن دنيانا مساء الخميس الماضي، وتم تشييع جثمانه بمسقط رأسه بقرية أبو رقبة مركز أشمون بمحافظة المنوفية.

وشُيعت جنازة محمود العربى فى مشهد مهيب أول أمس الجمعة فى مسقط رأسه بقرية أبو رقبة بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وبحضور عدد من الشخصيات العامة وآلاف من محبيه وأبناء قريته.

وكانت أسرة المرحوم محمود العربي، أعلنت فى بيان رسمى على مواقع التواصل الاجتماعي، اختيار المكان الأنسب لإقامة عزاء الراحل محمود العربى شهبندر التجار ومؤسس العربى جروب، لعدم التزاحم، وجاء فى البيان "عزاء المغفور له بإذن الله تعالى الحاج محمود العربى رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي، الأحد، الموافق 12 سبتمبر 2021 بعد صلاة المغرب، على أن يكون عزاء الرجال بمقر مصنع العربى بقليوب الكيلو 14 طريق مصر - اسكندرية الزراعي.

وشهدت قرية أبو رقبة بمركز أشمون محافظة المنوفية تشييع جثمان الراحل محمود العربى شهبندر التجار ورئيس مجموعة العربى جروب ومؤسسها فى مشهد مهيب شارك فيه الآلاف من الشخصيات العامة والأهالى ومحبى الراحل تقدمهم محافظ المنوفية.