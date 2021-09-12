أرقام ليدز وليفربول: صلاح يحتفل بالمئوية التهديفية في البريميرليج

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حافظ ليفربول على انطلاقته القوية في الدوري هذا الموسم، وحقق فوزه الثالث بعد ان تغلب خارج قواعده على ليدز يونايتد بنتيجة 3-0 في مباراة ضمن الجولة الرابعة من البريميرليج 2021/2022.

وأنهى الضيوف الشوط الأول متفوقين بهدف نظيف من توقيع النجم المصري محمد صلاح الذي افتتح التهديف في الدقيقة 20.

وهيمن ليفربول بقوة على النصف الأول من المباراة مع صناعة لاعبيه لـ 11 فرصة تهديفية، مقابل 3 فرص فقط من جانب أصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني سجل لاعب الوسط البرازيلي فابينهو الهدف الثاني بعد 5 دقائق فقط من البداية.

وشهدت الدقيقة 60 اصابة خطيرة تعرض لها لاعب الوسط الإنجليزي الشاب هارفي إليوت الذي غادر المباراة محمولًا على محفة، وحصل على اثرها مدافع ليدز، باسكال سترويك على بطاقة حمراء مباشرة من الحكم كريج باوسون.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع، سجل ساديو ماني الهدف الثالث للضيوف.

نجم المباراة:

حصل الظهير الأيمن الإنجليزي، ألكسندر أرنولد، على أعلى تقييم من موقع سوفا سكور بعد ادائه المتميز في المباراة.

أرنولد صنع الهدف الأول (هدف صلاح)، وكان اكثر اللاعبين صناعة للفرص في المباراة (5) وأكثر اللاعبين لعبًا للكرات العرضية (9).

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- محمد صلاح سجل هدفه رقم 100 في البريميرليج مع مباراته رقم 162 في المسابقة. فقط 4 لاعبين وصلوا إلى هذا السجل التهديفي مع عدد مباريات أقل من النجم المصري (ألان شيرر، هاري كين، سيرخيو أجويرو وتييري هنري).

- هدف ماني جاء مع تسديدته رقم 10 في المباراة. اعلى عدد تسديدات احتاجه في مباراة بالبريميرليج قبل أن يسجل هدفًا.

- منذ ديسمبر 2016، ليفربول لم يخسر مباراة في البريميرليج تقدم في نتيجتها مع نهاية الشوط الأول (92: فاز في 83 وتعادل في 9).

- ليفربول لم يخسر في أخر 14 مباراة لعبها ضد ليدز يونايتد في البريميرليج (فاز 11 وتعادل 3)، أطول سلسلة لا هزيمة حالية لفريق ضد خصم واحد في الدوري على مستوى أندية الدرجات الإنجليزية المحترفة ال4.

- فريق ليفربول سدد اليوم 30 تسديدة ضد ليدز، لترتفع حصيلة التسديد لهم في البريميرليج هذا الموسم إلى 100 تسديدة. منذ موسم 2003/2004، أصبح ليفربول ثاني فريق يسدد 100 تسديدة أو أكثر بعد 4 جولات فقط من بداية الموسم، بعد تشيلسي في موسم 2009/2010 (109)