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مجاهد يهنئ صلاح بدخوله نادي المائة في الدوري الإنجليزي

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مجاهد يهنئ صلاح بدخوله نادي المائة في الدوري الإنجليزي مجاهد يهنئ صلاح بدخوله نادي المائة في الدوري الإنجليزي

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حرص المهندس أحمد مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على تهنئة النجم المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، بعد دخوله نادي المائة بتسجيله 100 هدف في الدوري الإنجليزي «البريميرليج».

ونجح محمد صلاح، في إحراز الهدف الأول لليفربول في مرمى ليدز يونايتد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بفوز الريدز بثلاثية نظيفة.

ورفع محمد صلاح رصيده من الأهداف عند 3 أهداف هذا الموسم و100 هدفا خلال مشواره في الدوري الإنجليزي.

وكتب أحمد مجاهد، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» :«مليون مبروك لنجم والعرب محمد صلاح انضمامه لنادي المائة كواحد من أعظم الهدافين في الدوري الانجليزي..شرفت بلدك»

المصرى اليوم

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