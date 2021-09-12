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انتحل صفة رئيس نقابة وهمية.. حبس مدير جمعية بتهمة تزوير مستندات حكومية بالإسكندرية

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انتحل صفة رئيس نقابة وهمية.. حبس مدير جمعية بتهمة تزوير مستندات حكومية بالإسكندرية انتحل صفة رئيس نقابة وهمية.. حبس مدير جمعية بتهمة تزوير مستندات حكومية بالإسكندرية

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أمر المستشار أحمد سمير غيث، رئيس نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، بحبس مدير إحدى الجمعيات 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة تزوير محررات منسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية والشهادات الدراسية المنسوبة للجامعات المصرية وترويجها على راغبى الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة بعد إيهامهم بأنها صحيحة وصادرة من الجهات الرسمية مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها منهم وانتحال صفة رئيس نقابة وهمية.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مدير إحدى الجمعيات، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، له معلومات جنائية، بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية وخاصةً الشهادات الدراسية المنسوبة للجامعات المصرية وترويجها على راغبى الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة بعد إيهامهم بأنها صحيحـة وصــادرة مــن الجهــات الرسمية مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها منهم، واتخاذه من مقر الجمعية الكائن بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى بالإضافة إلى إنتحاله صفة رئيس نقابة وهمية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم استهداف مقر الجمعية المشار إليها، وألقي القبض عليه وبتفتيشه عثر على أكلاشيه خاتم شعار الجمهورية، وعدد من الورق الأبيض خالى البيانات وممهور بخاتم شعار الجمهورية «معد للتزوير» وعدد من الشهادات والخطابات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها للعدد من الجهات «مزورة» وعدد من الشهادات خالية البيانات «معدة للتزوير» وجهاز حاسب آلى«لاب توب»بفحصه فنياً تبين أنه مُحمل بنماذج أختام شعار الجمهورية وكذا نماذج للشهادات والمحررات المزورة المضبوطة.

وبمواجهة المتهم المذكور أقر بممارسة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وإستخدام جهاز الحاسب الآلى المضبوط في تزوير المحررات الرسمية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

المصرى اليوم

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