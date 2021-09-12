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محافظ أسوان يشرف على مسابقة اختيار مديرى الإدارات التعليمية

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محافظ أسوان يشرف على مسابقة اختيار مديرى الإدارات التعليمية محافظ أسوان يشرف على مسابقة اختيار مديرى الإدارات التعليمية

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قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالإشراف على مسابقة اختيار مديرى الإدارات التعليمية لإدارات كوم أمبو ودراو ونصر النوبة من بين 15 مرشحا تقدموا لهذه المسابقة.

كانت من أبرز الشروط الواجب توافرها في المتقدم أن يكون على درجة معلم أول ( أ ) طبقاً لقانون الكادر رقم ( 155 ) لسنة 2007، وأن يكون قد أمضى سنتين على الأقل بهذه الدرجة، بجانب حسن السمعة والسلوك والإتزان الشخصى والتفانى في العمل والإبتكار والإبداع.

أكد اللواء أشرف عطية السعى دائماً لاختيار قيادات مخلصة وقادرة على الوفاء بتطلعات وطموحات النهوض بالعملية التعليمية بأفكار ورؤى بناءة وهادفة بما يتواكب مع التحديات الحالية، لافتاً إلى أنه سيكون هناك تقييم مستمر للقيادات الجديدة من خلال قدرتهم على التعامل السريع مع كافة الإحتياجات والمطالب الخاصة بأبنائنا الطلاب وأيضاً بأعضاء هيئة التدريس ومختلف العاملين بالقطاع التعليمي، والسعى المستمر للإرتقاء بالمنظومة التعليمية .

المصرى اليوم

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