القوى العاملة : تحرير 447 محضراً لعدم تنفيذ اشتراطات السلامة المهنية بالإسكندرية

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قال المستشار ياسر سعيد، مدير مديرية القوى العاملة في الإسكندرية، إنه جرى خلال شهر أغسطس الماضى، تعيين 3565 شاب من مختلف المؤهلات، بينهم 24 شابا من ذوي الهمم بمنشآت القطاع الخاص.

وأشار إلى أن المديرية، وفرت 355 فرصة عمل للشباب الراغبين في العمل، لافتا إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة للعديد من شباب المحافظة.

ولفت إلى أن مديرية القوى العاملة بالإضافة إلى محاولاتها لتوفير أكبر قدر ممكن من فرص العمل والوظائف للشباب، فإنها تعمل على التفتيش الدوري على المنشات لضمان تحقيق السلامة والصحة المهنية للعاملين، مضيفا أن المديرية خلال شهر أغسطس قامت بالتفتيش على 455 منشاة كما حررت المديرية 447 محضر لمنشآت لعدم تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل كما تم تحرير 252 محضر عمل للمنشآت لمخالفة قوانين العمل، مشيرا إلى أنه تم إعطاء مهلة لـ 132 منشاة لتلافي الملاحظات واستيفاء الأوراق المطلوبة .

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ان مديرية القوى العاملة بالمحافظة تعمل على إتاحة أكبر قدر ممكن من فرص العمل لجميع الفئات وخاصة ذوي الهمم، مشيرا إلى أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة، تعمل على توفير كافة سبل الرعاية لذوي الهمم، والعمل على دعمهم وتقديم كافة الخدمات الممكنة لهم بالمجان .