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اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، المرحلة الثانية من تنسيق المرحلة الثانوية للتعليم الفني للعام الدراسي 2021 / 2022 بنوعياته نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات. بناءً على الأماكن الشاغرة بالمدارس الفنية والفصول والورش والمعامل المتاحة بالتعليم الفني الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي، وفرص التدريب بالتعليم المزدوج.

وأشار الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إلى أنه وفقاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فسوف يكون التقدم للتنسيق إلكترونيا من خلال الموقع المعد لذلك Tansiksec.emis.gov.eg

محافظ الإسكندرية يعتمد المرحلة الثانية من تنسيق التعليم الفني للعام 2021 / 2022

محافظ الإسكندرية يعتمد المرحلة الثانية من تنسيق التعليم الفني للعام 2021 / 2022