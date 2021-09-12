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محافظ الأقصر يتابع أعمال التطوير بشارع المطار استعدادا للموسم السياحى

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محافظ الأقصر يتابع أعمال التطوير بشارع المطار استعدادا للموسم السياحى محافظ الأقصر يتابع أعمال التطوير بشارع المطار استعدادا للموسم السياحى

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قام محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، اليوم الأحد، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير الجارية في مدينة الأقصر بما يليق بمكانتها السياحية، في إطار استعدادات استقبال الموسم السياحي الجديد.

محافظ الأقصر بحى المطار

بدأت الجولة بتفقد طريق المطار بدءاً من بوابة المطار، وكذلك أعمال تطوير المحيط الحيوي لطريق المطار، وأعمال الهيئة العامة للطرق والكباري الخاصة برفع كفاءة الطريق والبلدورات والأرصفة بطول طريق المطار، كما تفقد أعمال التطوير للنافورة القائمة بطريق المطار وإنشاء الميادين في مسار الطريق.

محافظ الأقصر بحى المطار

ووجه محافظ الأقصر بسرعة إنجاز أعمال الزراعة والتشجير والاهتمام بالمساحات الخضراء والتجميل بالمنطقة ..

محافظ الأقصر بحى المطار

كما تفقد المحافظ أعمال الجداريات وطلاء المنازل والواجهات، مشددا على الالتزام بالجدول الزمني لأعمال التطوير وفقًا للخطط الموضوعة مع التنسيق الجمالي والحضاري لكافة الأعمال الإنشائية الجارية.

محافظ الأقصر بحى المطار

ووجه محافظ الأقصر، بسرعة الإنتهاء من كافة الأعمال طبقا للمواصفات القياسية، مع مراعاة الهوية البصرية للمحافظة في جميع الأعمال الخاصة بطلاء المنازل والواجهات والميادين على النحو الذي يحقق المظهر الحضاري لمدينة الأقصر ..

رافق محافظ الأقصر، خلال الجولة كل من محمد عبدالقادر خيري نائب محافظ الأقصر، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس أسعد مصطفي مدير المشروعات، والمهندسان اسلام الخواجة وناصر هاشم ممثلان عن المكتب الاستشاري المشرف على المشروع، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

المصرى اليوم

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