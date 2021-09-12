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إصابة مروعة وطرد| ليفربول يهزم ليدز بثلاثية

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إصابة مروعة وطرد| ليفربول يهزم ليدز بثلاثية إصابة مروعة وطرد| ليفربول يهزم ليدز بثلاثية

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تمكن فريق ليفربول من تحقيق الفوز على مضيفه ليدز يونايتد بثلاثية نظيفة في إطار مباريات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيطر الريدز على أحدث اللقاء منذ اللحظة الأولى وافتتح الدولي المصري محمد صلاح التسجيل عند الدقيقة 20 وأضاف زميله لاعب الوسط فابينو الهدف الثاني في الدقيقة 50 وسجل السنغالي ساديو ماني الهدف الثالث في الدقيقة 90+2.

إصابة إليوت

تعرض هارفي إليوت لاعب ليفربول لإصابة قوية ابعدته عن الملعب وذلك عند الدقيقة 59 من اللقاء الذي يجمع فريقه أمام ليدز يونايتد في إطار مباريات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتتدخل باسكال ستريوجيك بعنف على قدم هارفي إليوت لاعب ليفربول ليتعرض الأخير إلى إصابة خطيرة ومروعة مما تسبب في رد فعل سريع من محمد صلاح الذي طالب بدخول الطاقم الطبي على الفور.

وأشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء إلى باسكال ستريوجيك بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو، فيما شارك هيندرسون بدلًا من المصاب هارفي إليوت .

وبهذا الفوز يرتفع رصيد ليفربول إلى 10 نقاط في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وبفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد المتصدر وتشيلسي الوصيف، فيما يبقى ليدز عن المركز السابع عشر بنقطة واحدة.

المصرى اليوم

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