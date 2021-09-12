لأب يعمل كهربائيا وأم «خياطة».. إمرأة تعلن رغبتها ترشحها للرئاسة الفرنسية

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أعلنت رئيسة بلدية باريس الاشتراكية آن هيدالغو، ترشحها في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة العام المقبل، لتنضم إلى قائمة تكبر من منافسي الوسطي الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون.

وقالت «هيدالغو»: «قررت أن أكون مرشحة لرئاسة الجمهورية الفرنسية».

وكشفت عن نشأتها في عائلة متواضعة حيث كان والدها يعمل كهربائيًّا ووالدتها خياطة، وهذه تعد شهادة على مدى قدرة فرنسا على مساعدة الأطفال على تجاوز الأحكام المسبقة المرتبطة بالطبقية؛ وفقًا لـ«فرانس 24».

وتعد المرشحة البالغة 62 عامًا، وهي ابنة مهاجرين قدموا من إسبانيا، الأوفر حظًّا للفوز بترشيح الحزب الاشتراكي، لكن سيتعيّن عليها توسيع حضورها على الصعيد الوطني إذا كانت تتطلّع لتصبح أول رئيسة لفرنسا.