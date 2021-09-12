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جي بي سي نيوز :- وصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان بأنه "خطوة مهمة"، مشدداً على أنّ "هناك العديد من الأشياء الأخرى التي يجب حلّها".

وفي أول تعليق له على تشكيل الحكومة، ورداً على أسئلة الصحافيين خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم، قال غوتيريش: "أعتقد أن هذه خطوة مهمة للغاية. بالطبع، هذا لا يكفي، فهناك العديد من الأشياء الأخرى التي يجب حلها، لكن هذا كان الشرط الأساسي ليكون أي شيء آخر ممكناً".

قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، إن "فيروس كورونا لا يزال يقتل 10 آلاف شخص يوميا في العالم بينما حفنة من البلدان الغنية تخزن اللقاحات". جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده غوتيريش بمقر الأمم المتحدة في نيويورك عقب استعراضه لتقرير بشأن رؤيته لمستقبل التعاون العالمي، في اجتماع عقده أعضاء الجمعية العامة (193 دولة) مساء اليوم. وأوضح الأمين العام للصحفيين أن "العمل كالمعتاد لم يعد خيارًا: فتغير المناخ والحرب النووية يشكلان مخاطر بالغة، وعدم المساواة والتمييز والظلم يخرج الناس إلى الشوارع، والجوع وعدم المساواة بين الجنسين في تزايد، بينما نظريات المؤامرة والأكاذيب تغذي الانقسامات العميقة داخل المجتمعات". وأضاف: "فيروس كورونا لا يزال يقتل 10 آلاف شخص يوميا في العالم بينما حفنة من البلدان الغنية تخزن اللقاحات، والعالم يتجه نحو حالة من الفوضى، والمزيد من انعدام الأمن، والخيارات التي نتخذها الآن يمكن أن تضعنا إما على الطريق الصحيح أو نحو الانهيار". وأكد غوتيريش أن "قضية تغير المناخ تعد أزمة وجودية للبشرية جمعاء، وليس بالإمكان حلها إلا إذا عمل المجتمع الدولي بشكل فعال عبر الحدود، لإنهاء الارتفاع المتسارع في درجة حرارة الكوكب، الناجم عن النشاط البشري، والسعي للتكيف مع الضرر الذي تسببت فيه بالفعل". وشدد علي أن "العالم بحاجة إلى اعتماد إجراءات فورية لحماية أصولنا العالمية من المحيطات إلى الفضاء الخارجي، وتحقيق تطلعاتنا المشتركة في إحلال السلام العالمي والمحافظة علي كوكب الأرض صالحا للعيش". وأوضح: "يقترح التقرير عقد قمة عالمية في غضون عامين للنظر في كل هذه القضايا، على أن تناقش القمة أجندة جديدة للسلام تتضمن إجراءات للحد من المخاطر الاستراتيجية من الأسلحة النووية والحروب الإلكترونية والأسلحة الفتاكة". الاناضول + وكالات

جي بي سي نيوز