أخبار عاجلة

شاهد.. لحظة هبوط أول كبسولة فضائية بطاقم مدني في مياه المحيط الأطلسي -
الحكومة تعلن المواعيد الجديدة لفتح المحال والمقاهي والمطاعم .. والتطبيق 30 سبتمبر -
ما لا تعرفه عن "لائحة المواد الخطرة بالأجهزة" في دعوة من "المواصفات" -
طائرة إغاثية تصل تونس تحمل 5 مولدات أكسجين ضمن الجسر الجوي السعودي -
تنسيق المرحلة الثالثة .. توافد الطلاب على معامل التنسيق بهندسة القاهرة لتسجيل الرغبات -
بعد التغيب والقلق طلعوا بيصيفوا فى إسكندرية أمن الغربية يعيد أطفال المحلة لأسرهم بعد اختفائهم يومين -
ب 300 جنيه أرخص بدلة فى مصر "صناعة محلية ".. والمحامين وموظفى البنوك والمصالح الحكومية الأكثر إقبالا -
محكمة إيرانية تتهم أوباما وترامب بالقتل -
وزيرة الصناعة تبحث مع شركة ملابس أمريكية كبرى ضخ استثمارات بالسوق المصرية -
شكري يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

غوتيريش: تشكيل اللبنانية خطوة مهمة وهناك أشياء أخرى يجب حلّها

Print
غوتيريش: تشكيل الحكومة اللبنانية خطوة مهمة وهناك أشياء أخرى يجب حلّها غوتيريش: تشكيل اللبنانية خطوة مهمة وهناك أشياء أخرى يجب حلّها

جي بي سي نيوز :- وصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تشكيل الجديدة في لبنان بأنه "خطوة مهمة"، مشدداً على أنّ "هناك العديد من الأشياء الأخرى التي يجب حلّها".

وفي أول تعليق له على تشكيل الحكومة، ورداً على أسئلة الصحافيين خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم، قال غوتيريش: "أعتقد أن هذه خطوة مهمة للغاية. بالطبع، هذا لا يكفي، فهناك العديد من الأشياء الأخرى التي يجب حلها، لكن هذا كان الشرط الأساسي ليكون أي شيء آخر ممكناً".

قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، إن " لا يزال يقتل 10 آلاف شخص يوميا في العالم بينما حفنة من البلدان الغنية تخزن اللقاحات".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده غوتيريش بمقر الأمم المتحدة في نيويورك عقب استعراضه لتقرير بشأن رؤيته لمستقبل التعاون العالمي، في اجتماع عقده أعضاء الجمعية العامة (193 دولة) مساء اليوم.

وأوضح الأمين العام للصحفيين أن "العمل كالمعتاد لم يعد خيارًا: فتغير المناخ والحرب النووية يشكلان مخاطر بالغة، وعدم المساواة والتمييز والظلم يخرج الناس إلى الشوارع، والجوع وعدم المساواة بين الجنسين في تزايد، بينما نظريات المؤامرة والأكاذيب تغذي الانقسامات العميقة داخل المجتمعات".

وأضاف: "فيروس كورونا لا يزال يقتل 10 آلاف شخص يوميا في العالم بينما حفنة من البلدان الغنية تخزن اللقاحات، والعالم يتجه نحو حالة من الفوضى، والمزيد من انعدام الأمن، والخيارات التي نتخذها الآن يمكن أن تضعنا إما على الطريق الصحيح أو نحو الانهيار".

وأكد غوتيريش أن "قضية تغير المناخ تعد أزمة وجودية للبشرية جمعاء، وليس بالإمكان حلها إلا إذا عمل المجتمع الدولي بشكل فعال عبر الحدود، لإنهاء الارتفاع المتسارع في درجة حرارة الكوكب، الناجم عن النشاط البشري، والسعي للتكيف مع الضرر الذي تسببت فيه بالفعل".

وشدد علي أن "العالم بحاجة إلى اعتماد إجراءات فورية لحماية أصولنا العالمية من المحيطات إلى الفضاء الخارجي، وتحقيق تطلعاتنا المشتركة في إحلال السلام العالمي والمحافظة علي كوكب الأرض صالحا للعيش".

وأوضح: "يقترح التقرير عقد قمة عالمية في غضون عامين للنظر في كل هذه القضايا، على أن تناقش القمة أجندة جديدة للسلام تتضمن إجراءات للحد من المخاطر الاستراتيجية من الأسلحة النووية والحروب الإلكترونية والأسلحة الفتاكة".

الاناضول + وكالات 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
الحكومة تعلن المواعيد الجديدة لفتح المحال والمقاهي والمطاعم .. والتطبيق 30 سبتمبر

الحكومة تعلن المواعيد الجديدة لفتح المحال والمقاهي والمطاعم .. والتطبيق 30 سبتمبر

نائب يطالب الحكومة باتخاذ قرارات حاسمة لضمان انتظام الدراسة في المدارس والجامعات

نائب يطالب الحكومة باتخاذ قرارات حاسمة لضمان انتظام الدراسة في المدارس والجامعات

شمال سيناء تسجل وفاة جديدة بفيروس كورونا

شمال سيناء تسجل وفاة جديدة بفيروس كورونا

كوريا الجنوبية تسجّل 1910 إصابات جديدة بفيروس كورونا

كوريا الجنوبية تسجّل 1910 إصابات جديدة بفيروس كورونا