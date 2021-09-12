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موسكو: تشكيل في لبنان خطوة مهمة في سبيل إخراجه من أزمته

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موسكو: تشكيل الحكومة في لبنان خطوة مهمة في سبيل إخراجه من أزمته موسكو: تشكيل في لبنان خطوة مهمة في سبيل إخراجه من أزمته

جي بي سي نيوز :- رحبت بتشكيل الجديدة في لبنان مشددة على أهمية هذه الخطوة لتجاوز المشاكل التي يواجهها لبنان.

وذكرت الخارجية الروسية في بيان أصدرته اليوم الجمعة أن موسكو "ترحب بهذه الخطوة المهمة في سبيل استقرار الوضع السياسي داخل لبنان وتهيئة الظروف اللازمة لإخراج هذا البلد من أزمته الاقتصادية والاجتماعية الطويلة"، مشيرة إلى أن استئناف مؤسسات السلطة التنفيذية عملها بشكل فعال يعد من أهم العوامل المطلوبة لتحقيق هذا الهدف.

وتابعت: "نؤكد موقف روسيا الثابت والمبدئي الداعم لسيادة لبنان ووحدة أراضيه وضرورة حل كافة المسائل المطروحة على الأجندة الوطنية في هذا البلد الصديق لروسيا من قبل اللبنانيين أنفسهم دون أي تدخل خارجي".

ويأتي ذلك على خلفية توقيع الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي اليوم مرسوم تشكيل الحكومة.

المصدر: RT

جي بي سي نيوز

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