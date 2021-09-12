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نجران والباحة الأقل في مخالفات كورونا

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نجران والباحة الأقل في مخالفات كورونا نجران والباحة الأقل في مخالفات كورونا
بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من "كوفيد-19" (22875) مخالفة، وذلك للفترة من 28 / 1 / 1443هـ حتى 4 / 2 / 1443هـ.

فقد سجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ(8098)، تلتها المنطقة الشرقية بـ(2869)، ثم منطقة المدينة المنورة بـ(2068)، ومنطقة مكة المكرمة بـ(2053)، ومنطقة القصيم بـ(2000)، ومنطقة حائل بـ(1811)، ومنطقة الجوف بـ(1241)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(793)، ومنطقة عسير بـ(549)، ومنطقة تبوك بـ(509)، ومنطقة جازان بـ(386)، ومنطقة الباحة بـ(318)،، ومنطقة نجران بـ(180).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.


الوطن السعودية

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